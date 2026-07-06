El festival de globus rep dimecres la cinquantena de pilots de l'edició número trenta
L'espectacle amb teles de globus que s'ha programat per dijous i el Night Glow de dissabte són dos dels actes anb nés visitants
Igualada posa en marxa la trentena edició de l’European Balloon Festival, que comença, pròpiament, el dia 8, dimecres, amb la recepció dels pilots i es clausura el diumenge 12, amb els últims vols de matí. El Parc Central de la ciutat serà el principal punt de trobada tot i que aquesta festa del cel i diversos espais de la ciutat acolliran una nova edició del festival de globus més important del sud d’Europa, que enguany celebra la seva trentena edició. Des d’aquest dilluns ja està en marxa diverses propostes familiars i culturals dins d’Iglús de Vent, les teles reciclades de globus instal·lades en diferents punts de la ciutat.
La cinquantena de pilots pràcticament és una limitació del certamen, perquè incloure més globus dificultaria els concursos. Cada any, hi ha alguns dels aparells que tenen teles amb formes especials, algunes infantils altres comercials. Han confirmat la seva presència participants de països com l’Índia, Bulgària, Brasil, Turquia, França, Suïssa, Mònaco, Anglaterra o Itàlia, entre d’altres. La majoria, òbviament, són catalans i espanyols.
El dimecres la benvinguda i el dijous al matí ja hi ha el vol inaugural especial per als mitjans de comunicació. Hi haurà enlairaments des del Parc Central- Al vespre, després del tradicional vol de tarda, es podrà veure una de les grans novetats d’enguany: l’espectacle Iglús de Llum, una instal·lació lumínica i musical en iglús de vent.
Divendres al matí es farà el tradicional vol de ciutat, enguany amb enlairaments des del Parc Central, la plaça de Cal Font i l’amfiteatre del Parc de l’Estació Vella. Divendres a la nit, després del vol de tarda, el Parc Central acollirà el Jukebox amb Ràdio Flaixbac, una sessió musical construïda a partir de les cançons proposades pel públic a través de les xarxes socials, amb l’actuació del DJ Andreu Presas i l’animació del Gran German.
Dissabte hi haurà vol de matí i de tarda, entrega de premis dels tres dies de competició i Night Glow, aquesta plàstica il·luminació dels globus segrestats en plena nit que creen un ambient únic amb enlairaments a una quinzena de metres. Diumenge al matí es farà el vol final fora de competició. Enguany, el Night Glow comptarà amb el DJ Andreu Presas i tindrà continuïtat amb el concert de La Banda Neón, que recupera l’actuació que l’any passat es va haver de suspendre a causa de la tempesta.
També dijous, divendres i dissabte, el Parc Central acollirà el nou Market made.igd, organitzat per Igualada Comerç, amb casetes de botigues i punts de restauració local a la zona del Biollac. Aquesta nova àrea vol complementar l’experiència del públic que s’apropa al camp de vol, especialment durant els enlairaments de tarda i les activitats nocturnes.
La programació també inclourà la Ruta d’Iglús de Vent “City Tour EBF”, que dissabte durant tot el dia permetrà descobrir diferents instal·lacions i activitats en espais singulars d’Igualada com l’Església del Roser, el Museu de la Pell i l’Escorxador. Les sortides es faran des de la plaça de l’Ajuntament i l’activitat és gratuïta amb inscripció prèvia a tiquetsigualada.cat.
Tot i que inicialment es preveu calor dins d'una certa estabilitat meteorològica, l'organització del festival de globus recorda que l'enlairament sempre està condicionat a les condicions. L'organització informa de la seva activitat a través de les xarxes socials oficials de l’EBF, on s’informarà en temps real de possibles canvis. El dissabte és el dia de més públic i l'organització demana que no s'hi accedeixi en cotxe.
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