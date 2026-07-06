Igualada Ti(n)c Talent tanca la segona edició amb l'objectiu de reduir la bretxa de gènere en les STEM
Setze alumnes de deu centres educatius han desenvolupat projectes científics i tecnològics en el marc del programa europeu WeSTEM EU
Regió7
El projecte Igualada Ti(n)c Talent ha finalitzat la seva segona edició després de sis setmanes de feina intensa de les participants. La iniciativa forma part del programa europeu WeSTEM EU que té com a objectiu millorar les polítiques públiques de foment de les STEM.
L’acte de tancament del curs, presidit per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora Patrícia Illa, s’ha celebrat, aquest dijous, 2 de juliol, al Centre Cívic Nord amb la presència de les participants i famílies.
Durant la cloenda, les alumnes han presentat els seus projectes i han rebut un diploma com a reconeixement de la tasca feta. En acabar, tots els assistents han gaudit d’un berenar per compartir experiències.
Igualada Ti(n)c Talent té com a objectiu reduir la bretxa de gènere en els camps de la ciència, la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques i ha comptat amb la participació de setze alumnes de deu centres educatius de la ciutat d’Igualada.
Marc Castells ha agraït la tasca de les participants així com la predisposició de les famílies, “no els talleu mai les ales i no deixeu que us les tallin mai, heu de créixer i treballar pel vostre futur i el dels altres”.
Al llarg del curs, les alumnes han participat en sis sessions repartides entre l’Espai Malla, el Codelearn i l’InQuiet on han rebut coneixements científics i tecnològics que els han permès dissenyar i construir una caixa forta, un sistema de reg automàtic i dos dispositius per alimentar mascotes.
WeSTEM EU és un projecte europeu, liderat per l’Ajuntament d’Igualada amb institucions sòcies de Lituània, Irlanda, Grècia, Romania i Polònia, i té com a objectiu millorar les polítiques públiques de foment de les STEM.
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