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Un incendi a Carme crea una intensa columna de fum que es veu des de bona part de la zona

El foc hauria començat al costat de la carretera de la Pobla de Claramunt

Les flames de l'incendi de Carme des d'Igualada

Les flames de l'incendi de Carme des d'Igualada / Pep Solé Vilanova

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Eduard Font Badia

Manresa

Onze dotacions terrestres i dos helicòpters de Bombers treballen en un incendi que s'ha declarat a dos quarts de cinc de la tarda a Carme. Les flames haurien començat al voral de la carretera BV-2131, que porta fins a la Pobla de Claramunt.

El foc crea una intensa columna de fum que es deixa veure des de bona part de la zona. L'inici se situa a l'alçada del punt quilomètric 2,9 d'aquesta carretera.

Ahir, els Bombers van haver de treballar en un altre incendi a l'Anoia, a la zona de Can Claramunt de Piera.

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Aquest incendi ve a afegir-se a altres dos que cremen al país i que provoca el temut episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. Aquesta tarda bs'han declarat, a més del de Carme, incendis de vegetació importants a Sentmenat, on treballen 54 dotacions terrestres i 12 d'àeries, i a Artesa de Segre, amb 23 terrestres i 4 aèries.

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