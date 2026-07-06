Un incendi a Carme crea una intensa columna de fum que es veu des de bona part de la zona
El foc hauria començat al costat de la carretera de la Pobla de Claramunt
Onze dotacions terrestres i dos helicòpters de Bombers treballen en un incendi que s'ha declarat a dos quarts de cinc de la tarda a Carme. Les flames haurien començat al voral de la carretera BV-2131, que porta fins a la Pobla de Claramunt.
El foc crea una intensa columna de fum que es deixa veure des de bona part de la zona. L'inici se situa a l'alçada del punt quilomètric 2,9 d'aquesta carretera.
Ahir, els Bombers van haver de treballar en un altre incendi a l'Anoia, a la zona de Can Claramunt de Piera.
Aquest incendi ve a afegir-se a altres dos que cremen al país i que provoca el temut episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. Aquesta tarda bs'han declarat, a més del de Carme, incendis de vegetació importants a Sentmenat, on treballen 54 dotacions terrestres i 12 d'àeries, i a Artesa de Segre, amb 23 terrestres i 4 aèries.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès