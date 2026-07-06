El parc agrari de la Conca d'Òdena crea l'hamburguesa del festival de globus
Es tracta d'un producte elaborat íntegrament amb ingredients de proximitat, que és un pas endavant de la pagesia de la zona a favor de l'alimentació de proximitat
Regió7
Es presenta l’hamburguesa 100% de la Conca d’Òdena. La proposta es donarà a conèixer durant l’European Ballon Festival (EBF) que se celebra aquesta setmana, aprofitant la projecció d’un esdeveniment que cada any atrau milers de visitants. La recepta és fruit de la col·laboració entre diversos productors del Parc Agrari de la Conca d'Òdena (PACO).
L'hamburguesa està elaborada amb pa del Forn de Jorba produït amb farina de Can Mestre, carn de vedella de pastura de Casa Nostra o de poltre de Cal Fum, tomàquet i formatge d’Ecomercaderet, mesclum i melmelada de calçot d’Horta Sempreviva i salsa de quètxup d’aranyons d’Eixarcolant. Amb aquesta iniciativa, els impulsors del parc agrari, volen deixar palès que és possible crear un producte elaborat exclusivament amb aliments de la Conca d'Òdena, fent realitat "un model alimentari més just per als productors i en defensa del territori", segons els mateixos responsables de l'entitat.
El plat es podrà degustar al Market made.igd, organitzat per Igualada Comerç, que ocuparà la zona del Biollac del Parc Central durant el vespre del 9, 10 i 11 de juliol. El Parc Agrari hi serà present amb un estand propi on, a més d’aquesta novetat, també hi haurà hummus elaborat amb productes del Parc Agrari, galetes i carquinyolis artesans, vins i cerveses del territori i productes dels diferents productors del Parc Agrari.
La presentació de l’hamburguesa a l’European Balloon Festival, un dels esdeveniments amb més projecció internacional de la ciutat, esdevé per al Parc Agrari "una oportunitat per reivindicar que els aliments produïts a la Conca d’Òdena poden ser protagonistes d’un aparador de primer nivell".
Aquesta iniciativa neix amb vocació de poder continuar amb altres propostes. Fonts del Parc Agrari assegura que estan treballant per tenir altres receptes elaborades íntegrament amb productes dels seus productors. La voluntat és fomentar el consum de proximitat i explorant noves vies per acostar els aliments del territori a la ciutadania.
Al Parc agrari hi ha productors de 16 municipis, que comprenen una extensió de 372 km2 i on hi viuen 80.820 habitants.
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