El Rotary Club Igualada inicia una nova etapa amb María José Vélez al capdavant
El tradicional Canvi de Collars dona inici al curs rotari 2026-2027 amb el relleu de David Raya, distingit amb un Paul Harris Fellow
Regió7
La cerimònia de Canvi de Collars del Rotary Club Igualada dona principi a un nou any rotari 2026-2027 i María José Vélez assumeix la presidència del club rellevant a David Raya. El tradicional acte es va celebrar divendres passat, 3 de juliol, al restaurant Sesoliveres i va reunir socis del club, representants d'altres clubs rotaris i convidats.
Durant l’acte, es va fer entrega d’una distinció Paul Harris Fellow al president sortint, David Raya, en reconeixement al seu treball per la comunitat. Aquesta distinció es va instaurar el 1957 per Rotary Internacional.
Durant el seu parlament de comiat, David Raya va fer balanç d'un any intens, agraint la implicació de la junta directiva i de tots els socis en els projectes impulsats pel club, especialment aquells vinculats a la solidaritat, la cultura i el servei a la comunitat.
La nova junta directiva estarà formada per María José Vélez, presidenta; Eva Panicello, secretària; Mina Tonisastre, tresorera, i Francina Bosch, responsable de protocol.
Investidura de María José Vélez
En el seu discurs d'investidura, María José Vélez va posar l'accent en el sentit del servei que inspira Rotary i en la responsabilitat que assumeix en aquesta nova etapa. "Rotary no és només un club al qual pertanyem; és una manera de veure el món. Les nostres professions, les nostres habilitats i el nostre temps adquireixen el seu veritable valor quan els posem al servei dels altres", va afirmar.
La nova presidenta va exposar també les principals línies de treball del seu mandat, que se centraran en tres grans eixos:
- Reforçar l'impacte dels projectes socials a Igualada i la comarca.
- Continuar impulsant el creixement del club incorporant nous socis.
- Enfortir els vincles de companyonia entre els membres de l'entitat.
"Volem que Igualada senti amb força la mà amiga de Rotary. L'èxit d'aquest any no dependrà d'una sola persona, sinó de la força del nostre equip i del compromís de tots els socis", va destacar Vélez.
La vetllada va incloure també diversos reconeixements als membres de la junta sortint per la seva dedicació durant el darrer any, així com un sopar de germanor que va servir per donar la benvinguda al nou curs rotari i un petit concert per part de la Coral Exaudio.
Amb aquest relleu, el Rotary Club Igualada inicia una nova etapa amb la voluntat de continuar promovent projectes de servei, solidaritat i compromís amb la comunitat, mantenint els valors que defineixen Rotary arreu del món.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès