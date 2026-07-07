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Capellades recupera les visites nocturnes guiades a la Cinglera del Capelló

Les passejades guiades es faran els divendres i dissabtes amb dos torns cada nit i una durada d'entre 35 i 40 minuts

Cinglera del Capelló

Cinglera del Capelló / Fires i Festes de Catalunya

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Regió7

Capellades

Les visites nocturnes guiades per la Cinglera del Capelló de Capellades tornen amb una nova edició que es podrà gaudir els divendres i dissabtes a partir del pròxim 17 de juliol. Les visites són guiades, en grups reduïts i duren entre 35 i 40 minuts.

El recorregut de les passejades s'inicia en la Ronda del Capelló, a l'altura del carrer de Divina Pastora. L'organització recorda que les característiques del trajecte, amb diversos trams d'escales, fan que no sigui aconsellable per a persones amb mobilitat reduïda.

Per poder reservar la visita, la compra de les entrades anticipades es realitza tal com s'ha fet en les darreres edicions, a través de la pàgina web entrapolis.com. Els mesos de juliol i agost hi haurà dos torns, a les 22 i 23 h de la nit.

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Al setembre, però, s'avançarà les visites mitja hora, a les 21.30 i 22.30 h.

Visites guiades

Visites guiades / Ajuntament de Capellades

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