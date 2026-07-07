Copons restringeix accessos a espais naturals per l'alt risc d'incendi forestal
L’Ajuntament ha tancat preventivament l’accés al Gorg del Nafre, el Corredor Verd i la Font de la Bonamossa
Regió7
L’Ajuntament de Copons ha aprovat el tancament temporal i preventiu de l’accés al Gorg del Nafre, el Corredor Verd i la Font de la Bonamossa sempre que el municipi es trobi en nivell 3 o nivell 4 del Pla Alfa que indica els nivells màxims de risc d'incendi forestal. La corporació anoienca actuarà d'acord amb els criteris que fixin el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Agents Rurals.
La mesura té com a objectiu protegir les persones i preservar l’entorn natural davant situacions de risc molt alt o extrem d’incendi forestal. Aquests espais, especialment freqüentats durant els mesos d’estiu, poden esdevenir zones de risc en episodis de màxima alerta, motiu pel qual s’ha decidit restringir-hi l’accés de manera preventiva. La decisió es pren després de veure la gravetat en l'incendi que dilluns es va iniciar al municipi anoienc de Carme i que va afectar, especialment, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt.
Durant la vigència del tancament quedarà prohibit accedir, circular o romandre en aquests espais, així com fer-ne un ús recreatiu, esportiu, turístic o de bany. La restricció afecta també els camins, senders, zones d’estada, fonts i accessos que condueixen al Gorg del Nafre, el Corredor Verd i la Font de la Bonamossa.
En una comunicació als mitjans i a la població, l'Ajuntament indica que queden exempts d’aquesta prohibició els veïns i veïnes, propietaris, persones autoritzades que necessitin accedir a finques o habitatges de la zona, així com els serveis d’emergència, Agents Rurals, Bombers, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, serveis sanitaris, personal municipal i altres serveis essencials.
El tancament es mantindrà vigent mentre Copons continuï en nivell 3 o 4 del Pla Alfa i s’aixecarà automàticament quan el municipi deixi de trobar-se en aquests nivells, sense perjudici que l’Alcaldia pugui mantenir o modificar la mesura si les circumstàncies així ho requereixen.
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