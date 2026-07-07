Demanen 15 anys de presó per un avi que hauria agredit sexualemnt la seva neta durant 2 anys
El fiscal demana més de quinze anys de presó per a un home de la Torre de Claramunt acusat d’agredir sexualment la seva neta quan tenia entre 10 i 12 anys. Segons l’escrit d’acusacions de fiscalia, entre els anys 2011 i 2013, quan la nena tenia entre 10 i 12 anys, l’acusat, nascut el 1946, tancava la noia al cotxe i la duia al bosc. Allà, "aprofitant la circumstància de parentesc i la confiança creada amb la perjudicada", li tocava els pits, i després es masturbava. Feia que ella el toqués i ell li introduïa els dits a la vagina. Sempre segons el fiscal, també la va obligar a fer-li fel·lacions, i va intentar penetrar-la en diverses ocasions, però no ho va aconseguir.
Però els fets anaven més enllà. Segons fiscalia, quan es quedava al càrrec de la menor perquè els pares havien de sortir, esperava que la germana gran se n’anés al llit, i ell es quedava amb la víctima i li posava pel·lícules pornogràfiques, dient-li que la renyarien si explicava alguna cosa. La noia presenta un trastorn per estrès posttraumàtic greu com a seqüela permanent.
Segons l’escrit d’acusacions, l’home presenta un quadre compatible amb una demència en fase inicial que ja tenia quan van passar els fets.
Per a fiscalia, tot plegat constitueix un delicte d’agressió sexual continuada amb accés carnal a menor de 13 anys, pel qual demanar 15 anys de presó, i un delicte continuat d’exhibició de material pornogràfic entre menors, pel qual demana 10 mesos de presó.
A més a més, demana que se li imposi una responsabilitat civil de 50.000 euros en concepte de danys morals.
El judici es farà aquest dijous a la secció 22a de l’Audiència de Barcelona.
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