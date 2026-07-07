Els testimonis de la urbanització més afectada per l'incendi de l'Anoia: "No ha quedat res, però afortunadament només eren coses materials"
Els veïns de Les Garrigues van haver de fugir del foc deixant enrrere les seves cases, que alguns ja no podràn recuperar
Els veïns de la urbanització Les Garrigues, la més afectada per l'incendi i l'Anoia, estaven aquestes primeres hores del matí intentant saber com estava casa seva.
En la majoria dels casos van haver de marxar cames ajudeu-me. La Sandra ens explicava que estava a punt d'entrar a la piscina amb el seu fill quan van veure que tenien l'incendi al damunt. Van agafar el cotxe i van marxar cap a la Pobla de Claramunt només amb el que duien a sobre: els banyadors, la tovallola i els mòbils. Alguns veïns ara se'ls ha deixat entrar, però se'ls diu que si entren s'hauran de quedar confinats o agafar l'imprescindible i tornar a marxar.
Aquests veïns han ajudat a informar a la resta del grup de la urbanització, s'han passat imatges i així la Sandra, per exemple, ha pogut saber que casa seva s'ha salvat, però s'ha cremat tot el pati, tot el jardí i un cobert que hi tenien. "No ha quedat res", ens diu, "però afortunadament, només eren coses materials".
El Manuel Comino baixava a les 11 hores a peu des de la urbanització de Les Garrigues, amb el seu germà i quatre gossos. En el seu cas és l'únic que li ha quedat de la seva propietat. La seva parcel·la ha cremat completament i hi havia una casa que ha aguantat, la del seu germà, però ell hi vivia amb una "mobil-home", que ha quedat completament calcinada. Ho ha perdut tot. Quan li hem demanat s'ha posat a plorar.
La cruïlla de la carretera que accedeix cap a les Garrigues està aturada pels Mossos d'Esquadra i al davant un nodrit grup d'una trentena de persones espera que els donin permís per pujar. De fet, són els mateixos Mossos que els acompanyen fins a casa seva.
La Pobla de Claramunt està sense llum des d'ahir a les 6 de la tarda. Per això, tots els establiments estan tancats. Alguns dels afectats haurien volgut anar, per exemple, a un establiment bancari on tenien l'assegurança de la casa de les garrigues i, evidentment, se l'han trobat, tancada. Sembla que hagi nevat, ja que tots els carrers estan plens de cendra i els cotxes han quedat blancs del mateix.
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