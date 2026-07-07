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Parlon diu que l'incendi de l'Anoia evoluciona bé i que les pròximes hores seran "decisives" per donar-lo per controlat

El foc ha afectat 494 hectàrees i els Bombers estan avaluant si aixequen el confinament del barri de les Garrigues

Els Bombers treballant en una zona de bosc entre La Pobla de Claramunt i Igualada

Els Bombers treballant en una zona de bosc entre La Pobla de Claramunt i Igualada / Nia Escolà

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Lourdes Casademont / Nia Escolà

La Torre Claramunt

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que l'incendi de l'Anoia, que ja està estabilitzat, evoluciona favorablement i que les pròximes hores seran "decisives" per poder-lo donar per controlat. "Les temperatures són molt altes i el vent de marinada de vegades complica la intervenció, però és un incendi que ha evolucionat molt favorablement", ha destacat.

Per la seva banda, el Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers està avaluant les cases que han quedat afectades per l'incendi a la urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt. Un cop es tinguin els resultats, han indicat els Bombers, es deixarà que els veïns que van marxar puguin tornar a casa. Segons els Agents Rurals, el foc ha calcinat 494 hectàrees.

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