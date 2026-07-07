Parlon diu que l'incendi de l'Anoia evoluciona bé i que les pròximes hores seran "decisives" per donar-lo per controlat
El foc ha afectat 494 hectàrees i els Bombers estan avaluant si aixequen el confinament del barri de les Garrigues
Lourdes Casademont / Nia Escolà
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que l'incendi de l'Anoia, que ja està estabilitzat, evoluciona favorablement i que les pròximes hores seran "decisives" per poder-lo donar per controlat. "Les temperatures són molt altes i el vent de marinada de vegades complica la intervenció, però és un incendi que ha evolucionat molt favorablement", ha destacat.
Per la seva banda, el Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers està avaluant les cases que han quedat afectades per l'incendi a la urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt. Un cop es tinguin els resultats, han indicat els Bombers, es deixarà que els veïns que van marxar puguin tornar a casa. Segons els Agents Rurals, el foc ha calcinat 494 hectàrees.
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
- Incendi a l'Anoia: El foc iniciat a Carme afecta tres indústries, diverses cases i fa confinar 33.000 persones
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Manresa cau fins al lloc 807 dels municipis catalans pel seu nivell socioeconòmic