Propietari d'una nau cremada a l'Anoia: "Una espurna va entrar a la nau i ho va calcinar tot"
Els Bombers van evitar que el foc es propagués a les naus del voltant, però la seva es va cremar
EFE
A l'Hiroyuki Takeuchi, propietari de l'empresa Macotoya, que fabrica matalassos al polígon dels Plans d'Arau, el dilluns "em va telefonar a les 8 l'alarma que s'havia encès tot. Vaig venir corrent, hi havia molts controls de policia que no em deixaven passar, fins que vaig aconseguir arribar i donar-li la clau als bombers".
Ja va veure que alguna cosa anava malament: "tots els bombers estaven en aquesta zona, elIpolígon sencer estava buit. i estaven tots aquí. I això va ser trist perquè ja vaig entendre que estaven tots apagant el foc de l'empresa de matalassos". Takeuchi explicava a l'Agència EFE que "han controlat el foc deixant que només es cremés aquesta nau perquè les altres no es veiessin afectades. És una bona feina per ells, però l'empresa de matalassos ha quedat com veieu".
El foc hauria començat per "les pinyes i el corrent d'aire van portar l'espurna a la part posterior de la nau, la qual cosa va fer que això s'encengués. Llavors, com estava en una part que no es veia molt bé, els bombers suposo que estarien ocupats en un altre lloc, i es va començar a calcinar per dins fins que va ser massa tard".
En una altra empresa, el Sergi Lasala ha vist com el foc li cremava un camió. Ell té la fàbrica de gel Premium Valmar, i deia que "el foc va començar pel costat on hi ha el camió, es va originar degut, m'imagino, tampoc ho sé exacte, a les espurnes o pinyes que van venir del bosc". Però a "la nau de baix hi havia tota una sèrie de material, és a dir, de fustes i això, que va ser el que va ocasionar que se'm cremés el camió. Hem estat de sort que només fos el camió".
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