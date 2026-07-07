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El PSC d'Igualada vol una piscina nova per als estius a la ciutat

El portaveu del grup, Jordi Cuadras, proposa fer una zona d'aigua al costat de Can Busqué perquè "tots els barris en tinguin una a prop"

Jordi Cuadras i Anselm Pasquina parlant d'una futura piscina d'estiu

Jordi Cuadras i Anselm Pasquina parlant d'una futura piscina d'estiu / Igualada Som-hi

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Regió7

Igualada

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC) proposa crear una nova piscina d’estiu a Igualada. El lloc escollit és la zona est de la ciutat, ja que fa molts anys que no disposa de cap piscina d’estiu després que tanqués la del Recasens i la del Casal. La proposta, segons aquesta formació, busca equilibrar la ciutat en un moment en el qual les dues piscines d’estiu, la del Molí Nou i l’Infinit, es troben a la zona oest d’Igualada.

Una de les possibles ubicacions per a la nova piscina d’estiu que proposa el grup socialista, seria a l’avinguda de Catalunya, entre el Parc Central i Can Busqué, als terrenys de propietat municipal que en aquests moments són un solar buit.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras explica que “la tercera piscina d’estiu que proposem per Igualada té tres grans motius. El primer és equilibrar Igualada i garantir que tots els barris tinguin una piscina d’estiu a prop. Les dues piscines es troben ubicades a l’extrem oest d’Igualada i la que proposem aniria a l’extrem est, el que dotaria d’una piscina tota la zona dels barris de les Comes, Poble Sec, les Flors, Montserrat i Sant Crist, que són barris als quals les piscines d’estiu del Molí Nou i l’Infinit els queden molt lluny”.

Aigua contra les onades de calor

Cuadras especifica que els dos altres motius de la proposta de crear una nova piscina d’estiu és “dotar Igualada de tots els serveis per protegir els veïns i veïnes de les onades de calor que estem patint i que cada estiu seran més intenses i evitar la saturació del Molí Nou i l’Infinit, ja que hi ha molts dies que aquestes piscines ratllen l’aforament complet o es queden sense abonaments i això fa que hi hagi persones que no puguin accedir-hi”.

El regidor Anselm Pasquina detalla que, dins el programa electoral d’Igualada Som-hi (PSC), “la piscina d’estiu proposada formaria part d’un complex esportiu més ampli ubicat a l’avinguda de Catalunya i que, en diferents fases i mirant al futur, inclouria una piscina d’estiu i d’hivern, un pavelló amb pista polivalent i una pista d’hoquei tot convertint el solar buit que va del Parc Central fins a Can Busqué en un espai d’esport per Igualada i d’un Espai d’Oci per a Joves. Tot això, segons Pasquina, donaria resposta a les necessitats dels clubs de la ciutat pel fet que el Complex Esportiu de les Comes, després de 40 anys de la seva inauguració, es troba saturat”.

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El grup socialista es compromet "a fer realitat la piscina d’estiu que proposa al costat de Can Busqué si guanya les eleccions municipals de l’any que ve tot entomant-ho com una de les prioritats per a fer front a les onades de calor i preparar Igualada per a les altes temperatures, tot facilitant i apropant a tots els veïns i veïnes de la ciutat el servei de piscina d’estiu".

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