S'inicia la segona fase de reforma de l'Ajuntament de Capellades
Els treballs de reforma de l'Ajuntament de Capellades comencen aquesta setmana i s'allargaran fins al desembre
Regió7
Comença la segona fase del projecte de reforma de l'Ajuntament de Capellades. La reforma, que compta amb la previsió d'estar acabada aquest desembre, servirà per fer les instal·lacions, climatitzacions i les noves distribucions de l'espai que han de connectar als nous espais de l'edifici antic amb els actuals.
Per executar aquesta obra s'ocuparà l'espai del davant de la façana de l'Ajuntament, al carrer 11 de Setembre. El vial no quedarà tallat del tot i es deixarà pas. L'obra estarà delimitada per una tanca, dins la qual hi haurà els contenidors i materials necessaris.
A partir d'aquesta setmana s'hi treballarà de manera continuada fins a acabar d'executar l'obra i la posterior reubicació dels serveis municipals que s'ofereixen actualment, repartits entre l'edifici nou de l'Ajuntament i part de la Biblioteca El Safareig.
La primera fase va servir per fer un reforç estructural i de fonaments de l'edifici històric.
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
- Incendi a l'Anoia: El foc iniciat a Carme afecta tres indústries, diverses cases i fa confinar 33.000 persones
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Manresa cau fins al lloc 807 dels municipis catalans pel seu nivell socioeconòmic