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S'inicia la segona fase de reforma de l'Ajuntament de Capellades

Els treballs de reforma de l'Ajuntament de Capellades comencen aquesta setmana i s'allargaran fins al desembre

Façana de l'Ajuntament de Capellades

Façana de l'Ajuntament de Capellades / Ajuntament de Capellades

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Regió7

Capellades

Comença la segona fase del projecte de reforma de l'Ajuntament de Capellades. La reforma, que compta amb la previsió d'estar acabada aquest desembre, servirà per fer les instal·lacions, climatitzacions i les noves distribucions de l'espai que han de connectar als nous espais de l'edifici antic amb els actuals.

Per executar aquesta obra s'ocuparà l'espai del davant de la façana de l'Ajuntament, al carrer 11 de Setembre. El vial no quedarà tallat del tot i es deixarà pas. L'obra estarà delimitada per una tanca, dins la qual hi haurà els contenidors i materials necessaris.

A partir d'aquesta setmana s'hi treballarà de manera continuada fins a acabar d'executar l'obra i la posterior reubicació dels serveis municipals que s'ofereixen actualment, repartits entre l'edifici nou de l'Ajuntament i part de la Biblioteca El Safareig.

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La primera fase va servir per fer un reforç estructural i de fonaments de l'edifici històric.

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