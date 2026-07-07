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S'investiga si el foc que ha cremat unes 500 hectàrees a l'Anoia ha estat causat per l'activitat humana

A la Pobla de Claramunt, l'incendi ha calcinat completament dues empreses i la deixalleria

El foc vist des de la Pobla de Claramunt

El foc vist des de la Pobla de Claramunt / Anna Garcia

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Agents Rural segueixen sense aclarir les causes d'un incendi que ja ha cremat 500 hectàrees del qual l'únic que han descartat han estat les causes naturals. Per tant, es podria parlar d'intervenció humana, voluntària o involuntària. El foc va començar el terme municipal de Carme, però ràpidament es va propagar cap al terme de la Pobla de Claramunt, no gaire lluny de la urbanització afectada.

L'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, reconeixia aquest migdia que dues empreses del polígon dels Plans d'Arau han quedat "completament afectades, així com la deixalleria. I altres dues naus han patit afectacions parcials".

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilanova del Camí i presidenta del Consell Comarcal de l'Anoia, Noemi Trucharte, deia que "s'ha treballat molt bé perquè d'un potencial de 6.000 hectàrees només s'han cremat unes 500 i afortunadament ningú ha pres mal".

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Per a Trucharte, ara tocarà recuperar-se. D'aquí a uns dies visitarà la zona el Conseller d'Empresa de la Generalitat, sobretot per veure com es pot ajudar a les empreses cremades. I de fet, aquest mateix matí, també hi serà la Consellera d'Interior, Núria Parlón. Les autoritats i els comandaments dels diferents cossos esperen en el centre de comandament mitjà que s'ha instal·lat el polígon esportiu de la Torre de Claremunt.

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S'investiga si el foc que ha cremat unes 500 hectàrees a l'Anoia ha estat causat per l'activitat humana

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