El conseller Samper diu a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia que les asseguradores han de respondre
El titular d'Empresa es compromet a acompanyar les indústries en la recuperació i els demana que iniciïn els tràmits per reclamar els danys més urgents
El conseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper, s'ha reunit aquest dimecres al matí amb empresaris afectats per les flames del foc de l'Anoia. Acompanyat de la presidenta del Consell Comarcal i de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, ha visitat el polígon industrial Plans d'Arau on s'hi troba una de les empreses que més va rebre: una fàbrica de matalassos que ha estat declarada en ruïna.
Posteriorament s'ha mantingut una reunió amb aquests mateixos i altres empresaris de la Unió Empresarial de l'Anoia, el Centre d'Innovació Empresarial, on el conseller ha dit que la Generalitat estarà al costat de les empreses afectades, però que qui primer ha de respondre han de ser les asseguradores. "He dit a tots els empresaris que tenen tracte directe amb el conseller i el Departament de la Generalitat. Veurem com evoluciona tot, i sí les coses van com han d'anar, les asseguradores de forma ràpida haurien de ressarcir els danys patits. Si no va bé, hem de veure l'administració si pot tenir algun tindrien li ha algun tipus de línia d'ajudes que pugui ajudar a impulsar aquesta activitat".
Per la seva banda, el president de la Unió Empresarial de l'Anoia ha destacat la solidaritat dels empresaris, i ha demanat a l'administració que "pensi en les empreses, i que em moments com aquests la col·laboració público privada és quan s'ha de demostrar".
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