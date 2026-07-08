Els alts nivells d'alerta pel risc d'incendi forestal aturen els vols del festival de globus d'Igualada
L'organització del festival manté les activitats en zona urbana, com la vistosa nit de globus de dissabte al Parc central
El festival de globus d'Igualada, l’European Balloon Festival, ha de suspendre els vols de matí i tarda, que començaven dijous. Es mantenen la resta d’activitats, com ara la de dissabte a la nit, el Night Glow. Bona part del país està afectat per les altes temperatures i un risc d'incendi forestal que Protecció Civil ha situat als nivells 3 i 4, els més alts. En aquestes condicions, els globus que porten un cremador que els permet volar, no poden enlairar-se per evitar que poguessin ser l'inici d'un incendi. En aquesta edició, la número 30, hi ha prevista la participació d'una cinquantena de pilots de diferents països.
Fonts de l'organització han explicat que "davant el perill extrem d’incendis, que ha dut a activar el Pla Alfa fins al nivell més alt i a la publicació d’una resolució de la Generalitat que amplia les mesures de prevenció i restricció al medi natural per minimitzar el risc d’incendi forestal, s’han cancel·lat els vols en globus aerostàtics de l’European Balloon Festival, previstos des de dijous i fins diumenge, per complir amb les directrius establertes.
Per motius de seguretat i prevenció, mentre es mantinguin aquestes condicions meteorològiques i les restriccions decretades per la Generalitat pel perill d’incendi, els globus aerostàtics no s’enlairaran, ja que, d'una banda, utilitzen cremadors de flama per escalfar l’aire que permet el vol i, de l’altra, els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais amb vegetació.
La cancel·lació afecta exclusivament els vols aerostàtics. Tota la resta de la programació prevista durant els dies del festival es manté, inclòs el Night Glow de dissabte a la nit, que és una de màxima presència de públic. El Parc Central on se celebra el Night Glow és un espai urbà i es respecta la distància prescriptiva respecte al medi natural, segons els organitzadors. També es mantenen les activitats d’Iglús de Vent repartides per diferents espais de la ciutat i les propostes programades al Parc Central, entre les quals hi ha l’espectacle de música i llum de dijous, Iglús de Llum, una de les principals novetats d’aquesta 30a edició; el Market made.igd, amb comerç i restauració local; activitats familiars com el concurs de mandales, i els concerts de Jukebox divendres i de La Banda Neón de dissabte.
L’organització recorda que dijous, divendres i dissabte hi haurà disponibles diversos punts de restauració tant al Market made.igd com en foodtrucks i el Parc Central estarà habilitat per a qui vulgui portar pícnic i gaudir del concert de Jukebox amb Ràdio Flaixbac de divendres i del concert de La Banda Neón de dissabte.
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