Més recollida selectiva, sensors intel·ligents i una nova oficina: així canvia el servei de residus d'Igualada
L'Ajuntament d'Igualada desplega cinc grans línies d'actuació per modernitzar el servei i augmentar la recollida selectiva
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada ha presentat el conjunt de millores del nou contracte de recollida i gestió de residus i neteja viària, arran de l’entrada en vigor a finals de l'any passat. Aquest s’ha configurat com un contracte pont que, optimitza el servei actual i té com a objectiu estratègic preparar el terreny per a la futura mancomunació de la gestió de residus amb els municipis veïns de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Amb els nous contractes dels tres municipis actualitzats, els serveis jurídics i tècnics dels tres consistoris ja han començat a treballar en aquesta direcció.
Actualment, la recollida selectiva de la ciutat anoienca se situa al voltant del 43-45%, una xifra superior a la d'anys anteriors, però encara lluny dels objectius marcats per la normativa europea i catalana.
La normativa va fixar com a objectiu l'any 2025 arribar al 55% de preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus municipals, i el 60% pel 2030. És a dir, aquest percentatge s'incrementarà els anys vinents i això fa necessari continuar augmentant la separació en origen.
El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, ha volgut començar la seva intervenció agraint formalment la tasca diària de tots els treballadors del servei, destacant que “fan una feina indispensable i essencial per a la ciutat i que, amb aquest nou contracte, també es beneficien de millores que els faciliten el seu dia a dia”.
Marcé ha desgranat amb detall les actuacions concretes que defineixen els cinc eixos principals de transformació del servei:
- Ampliació i millora de la recollida de residus. S'ha augmentat la recollida d'envasos a la via pública. A més, a partir d'aquest mes d'octubre, la recollida d’envasos en el servei de Porta a Porta Comercial i la recollida de vidre a tota la ciutat s’incrementarà. Segons el regidor, “això és una molt bona notícia que demostra que la ciutadania fa bé la seva feina de separació en origen; com que es recicla més, cal buidar els contenidors més sovint”. Properament, s’augmentaran de 27 a 40 els contenidors destinats a la poda, es distribuiran 45 contenidors nous de vidre de càrrega lateral per renovar els antics i fer el servei més eficient, i s'instal·laran 4 noves illes de papereres selectives a l’ampliació de la zona oest del Parc Central. Com a novetat, aviat també s'implantarà la recollida d’oli usat en diferents espais públics del municipi.
- Modernització i digitalització del servei. Ja s’estan utilitzant lectors de buidatge que registren el moment exacte en què actua el camió, fet que permet ser més ràpids i eficients. A més, pròximament es col·locaran 100 sensors d’ompliment que avisaran de manera automàtica quan un contenidor estigui a punt de saturar-se. També es realitzaran 6 caracteritzacions al detall de la fracció resta, una mesura de control que permetrà analitzar amb precisió quins residus es llencen incorrectament i avaluar l'evolució del reciclatge a la ciutat.
- Renovació de l'espai urbà i neteja viària. L’àmbit de neteja i manteniment de l'espai públic rep un increment pressupostari de 55.000 euros directament destinats a l'augment dels serveis de recollida de voluminosos i de neteja viària. Entre les accions destacades hi ha la incorporació d'un servei específic per a la neteja d’herbes i vegetació espontània a escocells i voreres. D’altra banda, s’ha completat amb èxit l’eliminació definitiva de tots els contenidors soterrats de la ciutat.
- Transformació i millora de la deixalleria. Es remodela el servei de deixalleria. Ja s’ha ampliat l’horari obrint el diumenge. Alhora es fan diverses obres de millora generals i accions per fomentar l’economia circular i la reutilització així com una millor separació dels residus.
- Oficina d’Atenció i aspectes de sensibilització. Un dels canvis més notables és l’obertura de l’Oficina d’Informació i gestió a la plaça de l’Ajuntament. Aquest espai, on hi ha les oficines de gestió és un punt que servirà per atendre directament els usuaris, gestionar el servei de porta a porta comercial i resoldre qualsevol dubte sobre la deixalleria. En el marc del compromís amb la mobilitat sostenible, s’ha adquirit una furgoneta 100% elèctrica a les informadores ambientals per facilitar les seves tasques de conscienciació a peu de carrer.
Marcé ha posat en relleu el canvi d’imatge corporativa del servei sota el lema Igualada Responsable, que potencia el prefix "RE-" per fer al·lusió directa als conceptes de reciclatge, reutilització i respecte pel medi ambient, i ha anunciat que aviat es presentarà la incorporació de més maquinària.
Per la seva banda, Salvador Martí, director de la delegació Catalunya Est de FCC, empresa adjudicatària del servei, ha mostrat la seva satisfacció: “per poder seguir treballant per Igualada a través d’aquest contracte pont, que dona l'oportunitat a la ciutat de decidir quin model de futur vol de cara als anys entrants".
Martí ha destacat el valor de la nova infraestructura a la plaça de l’Ajuntament: “disposar d'aquesta Oficina d'Informació és un pas clau per apropar el missatge mediambiental tant al ciutadà com al teixit comercial, una eina fonamental per seguir millorant i avançant de la mà en la sostenibilitat del municipi”.
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