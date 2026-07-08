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Veïns de Les Garrigues tornen a casa després de l’incendi de l’Anoia: "És un miracle. La casa s'ha salvat"

Les franges de seguretat de la urbanització van ser "clau", tot i que almenys un habitatge ha quedat calcinat

Veïns de Les Garrigues tornen a casa després de l’incendi de l’Anoia: "És un miracle. La casa s'ha salvat"

Veïns de Les Garrigues tornen a casa després de l’incendi de l’Anoia: "És un miracle. La casa s'ha salvat"

Àlex Gómez

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Nia Escolà (ACN)

La Pobla de Claramunt

Els veïns de la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt (Anoia), han passat la primera nit a casa després de l'incendi. A l'espera d'una valoració global de danys, ja s'ha pogut constatar que les franges de seguretat van ser "clau" per protegir els habitatges.

Com a mínim, hi ha un habitatge calcinat. "És un miracle, la casa s'ha salvat", assegura una de les afectades, Sílvia Balada, que sí que té afectació a una part de jardí. L'Adrián, un altre veí, també respirava alleugerit. Va talar arbres i va deixar mànegues d'aigua engegades abans de sortir corrents amb la família: "Hem salvat tres cases". El foc, que va començar dilluns, segueix estabilitzat amb unes 500 hectàrees cremades i les tasques d'extinció continuen.

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