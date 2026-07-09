Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi NavarclesBonnie TylerFestival de GlobusEurocupFMI
instagramlinkedin

Crema un foc de vegetació agrícola a Montmaneu

Els Bombers hi treballen amb mitjans terrestres i aeris

Imatge del foc de Montmaneu

Imatge del foc de Montmaneu / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers i les ADF treballen des de les 16.57 hores en un incendi de vegetació agrícola a Montmaneu. El foc ha començat a tocar del cementiri.

Segons els Bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre s'està treballant amb tractors de pagesos de la zona. A les 6 de la tarda, per part dels Bombers, s'hi treballa amb 14 mitjans terrestres i 3 d'aeris (1 helicòpter i 2 avionetes de vigilància i atac). Els mitjans aeris han treballat sobretot en extingir els focus secundaris que l'incendi llençava cap a un barranc proper. Les flames han calcinat unes 6 hectàrees.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents