Crema un foc de vegetació agrícola a Montmaneu
Els Bombers hi treballen amb mitjans terrestres i aeris
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Manresa
Els Bombers i les ADF treballen des de les 16.57 hores en un incendi de vegetació agrícola a Montmaneu. El foc ha començat a tocar del cementiri.
Segons els Bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre s'està treballant amb tractors de pagesos de la zona. A les 6 de la tarda, per part dels Bombers, s'hi treballa amb 14 mitjans terrestres i 3 d'aeris (1 helicòpter i 2 avionetes de vigilància i atac). Els mitjans aeris han treballat sobretot en extingir els focus secundaris que l'incendi llençava cap a un barranc proper. Les flames han calcinat unes 6 hectàrees.
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