L’Ajuntament d'Igualada adapta la programació de l’European Balloon Festival amb noves activitats familiars
Els espectacles infantils de Jaume Ibars i Sal de Mars ompliran els capvespres de divendres i dissabte al Parc Central, mentre el Night Glow i la resta d’activitats es mantenen malgrat la cancel·lació dels vols
Regió7
Arran de la cancel·lació dels vols aerostàtics a l'European Balloon Festival, l'Ajuntament d'Igualada ha reforçat la programació familiar als capvespres de divendres i dissabte. L'objectiu és animar a la ciutadania a acostar-se al parc i continuar gaudint del festival. En l’horari inicialment previst per als vols de tarda, a les 19.30 h, s’han programat dos espectacles d’animació infantil gratuïts i oberts a tothom: divendres actuarà Jaume Ibars i dissabte ho farà Sal de Mars.
L'activació del Pla Alfa en el seu nivell més alt i les mesures de prevenció i restricció al medi natural decretades per la Generalitat davant el perill extrem d’incendi forestal, ha provocat el replantejament de l'esdeveniment. Malgrat tot, els globus sí que podran participar al Night Glow de dissabte, l’encesa simultània de globus que tindrà lloc a les 22.30 h al Parc Central.
A diferència dels vols, els globus es poden inflar i encendre de manera controlada en aquest entorn urbà, respectant les distàncies de seguretat establertes respecte del medi natural. La nit de dissabte continuarà amb el concert de La Banda Neón a les 23.30 h.
També es manté la resta de la programació prevista. Divendres, el Parc Central acollirà el Jukebox amb Ràdio Flaixbac, el DJ Andreu Presas i l’animació del Gran German, a partir de les 22 h. El públic també trobarà el Market made.igd amb restauració local i foodtrucks, i podrà gaudir de les activitats d’Iglús de Vent repartides per diferents espais de la ciutat. Dissabte també es manté el City Tour EBF, prèvia reserva a tiquetsigualada.cat.
El concurs de fotografia de l’European Balloon Festival
L’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada convoquen de nou el concurs fotogràfic de l’European Balloon Festival, obert a persones aficionades i professionals que vulguin captar els moments destacats d’aquesta edició, com el Night Glow, els iglús de vent, i la resta de les activitats i l’ambient que es genera durant aquests dies. Les bases i el calendari del concurs es poden consultar al web oficial del festival, www.ebf.cat.
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