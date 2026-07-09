Tasta la Plaça, la gran festa gastronòmica de l'estiu a Calaf
La plaça Gran de Calaf acollirà el 18 de juliol una vetllada amb tapes, productes de proximitat i música en directe
Regió7
Calaf acollirà una nova edició del Tasta la Plaça valorant la gastronomia de proximitat amb restaurants, productors i elaboradors del territori. El pròxim dissabte 18 de juliol la Plaça Gran serà testimoni d'una de les cites gastronòmiques més esperades de l'estiu al municipi amb música en directe i bon ambient.
L'esdeveniment començarà a les 20 h i s'allargarà fins a la 1 de la matinada. El centre històric de Calaf es convertirà en un espai de trobada per descobrir noves propostes culinàries, compartir taula i gaudir d'una nit d'estiu en un entorn patrimonial únic.
En aquesta edició hi participaran una àmplia representació de restaurants, productors i elaboradors del territori, que oferiran una gran varietat de tapes, plats, postres, productes de proximitat i begudes.
Els establiments confirmats són: Formatges Veciana, La Cuina del Mercat, Folls Restaurant, Productes Alimentaris Tecla, Bar Rosa, Territori de Masies, Pastisseria Carolina, Restaurant Parador de Calaf, Restaurant Torrecombelles, Fusió Gastro Bar, La Fornera de Biosca, Ladiferenta / Exibis i El Cafè del Casal.
La vetllada estarà amenitzada amb música en directe a càrrec del cantautor Albert Gàmez, que presentarà el seu últim treball discogràfic, Aprender a vivir, afegint un atractiu cultural més a una nit pensada per gaudir dels productes del territori.
Com ja és tradició, els plats i les consumicions s'adquiriran amb les populars pessetes del Tasta la Plaça, un dels elements més característics de l'esdeveniment. Les persones assistents podran comprar a la mateixa plaça un tiquet de 10 euros, que inclourà 8 monedes de pesseta de cartó. Aquestes es podran bescanviar als diferents estands pels plats, postres i begudes que oferiran els establiments participants.
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