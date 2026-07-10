Una excavació recupera una ploma estilogràfica d'un soldat republicà establert a Pujalt durant la Guerra Civil
Els treballs compten aquests dies amb la participació de joves d'entre 14 i 17 anys sota la direcció tècnica de CatPatrimoni
ACN
Una excavació ha recuperat objectes de la base que l'exèrcit republicà va instal·lar a Pujalt durant la Guerra Civil, i que va estar en funcionament fins al gener del 1939. La troballa més important és la punta d'una ploma estilogràfica d'or amb la seva tinta i la recuperació d'una tenda on dormien uns vint soldats. També han aparegut altres objectes del dia a dia com ampolles de vidre. Els treballs compten aquests dies amb la participació de joves d'entre 14 i 17 anys sota la direcció tècnica de CatPatrimoni.
El seu responsable, Pere Tardà, assegura que recuperar objectes de fa 88 anys "és una immersió que mai oblidaran", que els ajuda a entendre millor la història. "És molt emocionant", ha explicat una de les estudiants, Maria Compte.
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