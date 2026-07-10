Una nit de llum, música i globus: la cita imprescindible del festival de globus d'Igualada
L’European Balloon Festival ha quedat estroncat pel risc d’incendi, però hi ha activitats en zona urbana que es mantenen com l’espectacle visual de llum i color Night Glow
Imagineu mirar enlaire i contemplar desenes de globus il·luminats que brillen enmig del cel nocturn. Aquesta és la imatge que es podrà veure aquest dissabte a la nit a Igualada amb el Night Glow, una de les cites més esperades de l’European Balloon Festival, que enguany celebra la 30a edició i que tornarà a omplir la ciutat d’activitats relacionades amb els globus durant tot el cap de setmana.
Després que el risc d’incendi forestal hagi obligat a cancel·lar els vols de globus aerostàtics, l’organització manté la resta de la programació prevista, principalment, aquelles activitats que se celebren en espais urbans, allunyats dels entorns naturals. En aquest sentit, una de les activitats que podrà gaudir el públic assistent és el Night Glow, l’activitat nocturna més emblemàtica del festival, que, edició rere edició, aplega milers de persones al Parc Central d’Igualada. Segons els organitzadors, l’espai compleix la distància de seguretat establerta respecte al medi natural davant del risc d'incendi.
Es tracta d’una de les propostes estrella del festival que convida els espectadors a reunir-se al parc mentre contemplen un espectacle de llum i color únic. Durant el Night Glow, desenes de globus, ancorats a terra, encenen els seus cremadors de forma simultània i s’il·luminen en la foscor, tot creant una atmosfera visual màgica.
Enguany, l’encesa de globus nocturna comptarà amb la participació del DJ Andreu Presas i continuarà amb el concert de La Banda Neón, el grup que ja havia d’actuar l’any passat, però que no ho va poder fer perquè les activitats de la nit de dissabte es van haver de suspendre a causa d’una forta tempesta. La seva presència en aquesta 30a edició permet recuperar aquella actuació pendent i la converteix en una cita especialment simbòlica.
Més enllà del Night Glow, també es mantenen altres activitats en zona urbana, com ara els Iglús de Vent, les teles reciclades de globus instal·lades en diferents punts de la ciutat on es duran a terme activitats i tallers familiars a l’interior; així com el nou Market Igualada i zona de restauració al Parc Central, on s’instal·laran casetes de botigues i punts de restauració local per oferir un espai de passeig als visitants.
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre