Bona resposta del públic del Balloon Festival d’Igualada malgrat la cancel·lació dels vols dels globus
Tot i les restriccions pel risc d’incendi, milers de persones participen en les activitats del Parc Central, amb assistències destacades al Night Glow, els Iglús de Vent, els City Tours i els espectacles familiars
Irene Micó Buesa
L’edició de l’European Balloon Festival del 2026 ha estat atípica per la cancel·lació dels vols, restricció aplicada per l’elevat risc d’incendi a Igualada, la resta de la comarca i pràcticament el conjunt de Catalunya. Amb tot, l’activació del Pla Alfa a la Conca d’Òdena no ha desactivat el públic, el qual ha omplert els diferents espais del certamen i ha demostrat un notable interès per les propostes complementàries.
El Night Glow de dissabte a la nit va ser l’esdeveniment més multitudinari. Una quinzena de globus van ballar al ritme de la música del DJ Andreu Presas. L’animador, Pep Callau, va convidar els assistents a intervenir en els comptes enrere de l’espectacle i a encendre les llanternes dels seus telèfons mòbils per generar una estampa de llum col·lectiva.
Les versions de cançons populars interpretades a continuació per La Banda Neón van permetre que l’audiència viatgés des de la dècada dels vuitanta del segle passat fins a l’actualitat. També el concert de JukeBox de divendres va ser molt aplaudit. Els City Tours de dissabte van brindar l’oportunitat de redescobrir Igualada des d’un punt de vista inesperat.
Igualment concorregudes van ser les cites amb els Iglús de Vent.
Els productes locals van brillar al Market made.igd, impulsat per Igualada Comerç, i els foodtrucks instal·lats al Parc Central van alimentar els visitants, com en convocatòries anteriors.
L’organització de l’European Balloon Festival, que agraeix “la comprensió dels pilots i del públic davant la cancel·lació dels vols”, va tractar de mantenir la màxima normalitat considerant les circumstàncies.
La decisió es va prendre “per responsabilitat amb l’entorn natural i els cossos d’extinció d’incendis; per garantir la seguretat i complir, alhora, les restriccions derivades de l’activació del Pla Alfa, ja que els globus aerostàtics utilitzen cremadors i aterren habitualment en espais de vegetació”, van recordar els impulsors de la iniciativa.
L’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic estan al capdavant d’aquesta trobada festiva, la qual compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, la col·laboració de GPU i Vitogas, i la implicació de companyies de vol com Globus Kon-Tiki, Camins de Vent i Anoia Balloons.
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