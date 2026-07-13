La Diputació de Barcelona activa el suport als municipis afectats per l’incendi de Carme
El diputat Jordi Fàbrega ha visitat la zona i ha destacat el paper clau de la gestió forestal prèvia per combatre els focs
La Diputació de Barcelona ha reafirmat el seu compromís amb els municipis afectats per l’incendi de Carme, que va cremar un total de 508,59 hectàrees, amb els quals ja ha iniciat el treball conjunt per a la recuperació de les zones cremades.
El diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i responsables de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, han visitat aquest dilluns els municipis afectats i s’han reunit amb els seus alcaldes per analitzar l’impacte de l’incendi i coordinar les primeres mesures de suport i restauració. La corporació també ha remarcat l’impacte positiu de les tasques de prevenció d’incendis forestals fetes en aquesta zona, que han contribuït a moderar el comportament del foc i a fer més efectives les tasques d’extinció.
L’incendi ha afectat 18,34 hectàrees al municipi de Carme, 384,94 hectàrees a la Pobla de Claramunt i 105,31 hectàrees a Vilanova del Camí. En aquesta zona, l’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell havia executat actuacions de prevenció amb el suport d’una subvenció concedida l’any 2024. Els treballs realitzats en 22 hectàrees, majoritàriament de bosc adult, van comportar una reducció significativa del combustible forestal. En aquesta zona, l’incendi va cremar amb baixa intensitat, fet que va facilitar les tasques d’extinció en mantenir-se dins de la capacitat d’actuació dels Bombers. Aquesta zona gestionada va contribuir a frenar l’avanç del foc i a protegir una explotació ovina i la depuradora de Vilanova del Camí.
Les 7,25 hectàrees de bosc jove on s’havia realitzat una aclarida de plançoneda van cremar amb una intensitat més elevada. Aquestes actuacions tenen com a objectiu afavorir l’evolució cap a masses forestals adultes, però els boscos joves presenten una major continuïtat vertical del combustible, fet que afavoreix comportaments més intensos de l’incendi. En el marc de la planificació preventiva, també s’havien executat altres actuacions com l’obertura de franges perimetrals, que igualment van contribuir a facilitar les tasques d’extinció. És el cas de la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt, on s’havien finançat treballs a la franja perimetral i en parcel·les interiors municipals, així com al nucli urbà de Carme, on s’havia obert una franja perimetral amb el suport de la Diputació.
Després de l’incendi, la Diputació de Barcelona ja ha començat a treballar amb els ajuntaments afectats per donar resposta a les necessitats derivades de l’emergència i encarar la recuperació del territori. En aquest sentit, la corporació donarà suport als ajuntaments a través dels ajuts d’emergència per fer front a les despeses generades per l’incendi i, alhora, posarà en marxa els treballs inicials de restauració forestal, redactant el pla de restauració postincendi i oferint suport per recuperar les hectàrees afectades.
Aquestes actuacions es desenvoluparan en col·laboració amb els municipis afectats i amb l’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell. En aquest marc, la Diputació de Barcelona ha destacat la importància de treballar de manera coordinada amb les associacions de propietaris forestals per millorar l’estructura dels boscos i reduir el risc d’incendis d’alta intensitat. Així mateix, la corporació remarca que la feina preventiva feta els darrers anys, conjuntament amb els ajuntaments, les ADF i les associacions de propietaris forestals, ha estat clau per evitar un escenari més greu.
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