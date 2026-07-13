Oberta la convocatòria del V Premi de Recerca Residents del Consorci Sanitari de l’Anoia
El guardó, dotat amb 3.200 euros en premis, reconeixerà els millors protocols de recerca dels professionals en Formació Sanitària Especialitzada de la comarca
Regió7
Els Premis de Recerca Residents, convocats pel Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), obren la seva cinquena edició per reconèixer els millors protocols de recerca elaborats pels professionals en Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a la comarca de l'Anoia. El guardó s'atorgarà en el marc de La Nit de la Professió 2026, el proper 2 d’octubre.
El premi, que compta amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut a l’Anoia, l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i amb el patrocini de la MIPS Fundació Privada, inclou tres guardons patrocinats per MIPS Fundació Privada.
S’atorgarà un primer premi dotat amb 1.600 euros i dos accèssits de 800 euros per als dos finalistes, patrocinats per MIPS Fundació Privada. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 13 de setembre de 2026. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web del CSA, a l’apartat de docència i recerca – recerca i innovació.
Amb aquest guardó, el CSA vol promoure el desenvolupament de projectes de recerca per part dels professionals de la salut que fan la residència a l’Anoia, en l’àmbit de la medicina, la infermeria, i la farmàcia, ja sigui en especialitats hospitalàries com d’atenció primària. L’única condició per participar-hi és que els professionals estiguin realitzant la seva FSE a la comarca de l’Anoia, o l’hagin acabat en el darrer any, independentment de la seva especialitat sanitària.
El jurat estarà constituït per dos membres per Consorci Sanitari de l’Anoia, dos professionals d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut a l’Anoia (ICS), un de MIPS Fundació Privada i un de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, experts en temes de salut i en l’àmbit de la recerca
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