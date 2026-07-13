Òdena renova el paviment de sis carrers del nucli antic amb una inversió de 145.000 euros
L'actuació, finançada íntegrament amb fons municipals, ha millorat la seguretat viària, la mobilitat i l'estat de l'espai públic
Regió7
L'Ajuntament d'Òdena finalitza la renovació del paviment en sis carrers del nucli antic del municipi. L'actuació, d'una inversió de 145.491,86 euros, s'emmarca en el pla de manteniment i millora de l’espai públic finançada íntegrament amb fons propis municipals.
Les obres s’han executat als carrers del Rosari, Verdaguer, la Guixera, la Torre, el Pi i Calaf, amb l’objectiu de millorar les condicions de circulació, la seguretat viària i la qualitat de l’espai públic.
Concretament, les obres han donat resposta al deteriorament que presentaven diversos trams de la xarxa viària, afectats per patologies pròpies del pas del temps i de l’ús continuat, com ara degradacions superficials, fissures, deformacions del ferm, irregularitats i problemes de drenatge.
Per solucionar aquestes deficiències s’han dut a terme diferents treballs de rehabilitació, entre els quals destaquen la preparació prèvia del ferm, el fressatge del paviment existent, la regularització i millora de la base, l’aplicació de regs bituminosos, l’estesa de mescla bituminosa en calent i la reposició dels elements i serveis afectats, inclosa la senyalització viària horitzontal.
El carrer del Rosari era una de les vies que presentava un estat més degradat i que ha estat objecte d’una intervenció integral per garantir una major durabilitat del paviment i unes millors condicions de mobilitat tant per als vehicles com per als vianants.
Un cop finalitzats els treballs d’asfaltatge, s’ha procedit a la reposició de la pintura viària i a l’ordenació dels espais d’estacionament, contribuint a una millor organització de la circulació i de l’aparcament a la zona.
Pla de manteniment i millora de l’espai públic
Aquesta actuació s’emmarca en el pla de manteniment i millora de l’espai públic que impulsa l’Ajuntament d’Òdena amb la voluntat de conservar en bon estat les infraestructures municipals i oferir uns carrers més segurs, accessibles i confortables per a la ciutadania.
L’alcalde ha destacat que "la inversió en la via pública és essencial per garantir la qualitat de vida dels veïns i veïnes i per continuar modernitzant els diferents nuclis del municipi", i ha remarcat el compromís del consistori amb la millora progressiva dels carrers i espais públics d’Òdena.
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