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Un petit incendi de vegetació a Argençola s'ha afegit aquest migdia a l'episodi de simultaneïtat

El foc ja es troba en vies de control per part dels Bombers

Part de la superfície creamada a Argençola

Part de la superfície creamada a Argençola / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Un petit incendi de vegetació a l'Anoia ha complicat una mica més la tasca dels Bombers aquets migdia a Catalunya. L'avís s'ha donat a les 13.40 hores a Cabarsí, al terme d'Argençola.

Ha estat un foc de vegetació de sembrat que ha agafat una mica de massa forestal. Els Bombers hi han destinat fins a 17 dotacions terrestres i una d'aèria, pèrò cap a dos quarts de quatre ja ha pogut ser perimetrat amb aigua. A les 4 i 8 minuts ha entrat en fase de control i els Bombers han anat retirant alguns dels efectius.

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