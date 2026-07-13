Un petit incendi de vegetació a Argençola s'ha afegit aquest migdia a l'episodi de simultaneïtat
El foc ja es troba en vies de control per part dels Bombers
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Manresa
Un petit incendi de vegetació a l'Anoia ha complicat una mica més la tasca dels Bombers aquets migdia a Catalunya. L'avís s'ha donat a les 13.40 hores a Cabarsí, al terme d'Argençola.
Ha estat un foc de vegetació de sembrat que ha agafat una mica de massa forestal. Els Bombers hi han destinat fins a 17 dotacions terrestres i una d'aèria, pèrò cap a dos quarts de quatre ja ha pogut ser perimetrat amb aigua. A les 4 i 8 minuts ha entrat en fase de control i els Bombers han anat retirant alguns dels efectius.
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