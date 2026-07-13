El Rec.0 escalfa motors per a una nova edició del 4 al 7 de novembre
El festival obre la convocatòria per a marques i creadors mentre prepara quatre dies de pop-up stores, activitats gratuïtes i una oferta gastronòmica amb una quarantena d'espais
Regió7
El festival del Rec.0 es prepara per tornar a convertir-se en l'epicentre de la moda amb la venda especial d’estocs i nous formats de retail. Del 4 al 7 de novembre, el barri del Rec d’Igualada tornarà a transformar-se en un gran circuit urbà ple de moda, gastronomia i cultura. A més, el Rec.0 ha obert convocatòria de marques de moda, artesans i dissenyadors emergents que vulguin vendre els seus estocs.
La proposta s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles del calendari comercial i cultural tan per a marques de moda i visitants d’arreu del territori. Durant quatre dies, el barri del Rec reunirà tant grans firmes internacionals com Adidas, Levi's, Munich, Pepe Jeans, BUFF o Häglofs, com marques catalanes de referència, entre les quals Brownie, Sita Murt, Punto Blanco o Textura, així com dissenyadors emergents, artesania i projectes de moda sostenible.
Per les marques de moda, artesans i dissenyadors emergents que vulguin ser al Rec per vendre els seus estocs. Cal posar-se en contacte amb el festival escrivint a info@recstores.com.
El Rec.0 oferirà també una àmplia programació cultural amb concerts, DJs, visites guiades, taules rodones, tallers, dansa, entre d'altres; totes les activitats seran gratuïtes. I també una gran festa gastronòmica de menjar de carrer amb una quarantena de punts gastronòmics. Els pop-up restaurants i food trucks del Rec.0 oferiran propostes de cuina de proximitat, variada i per a tots els gustos.
El festival
El REC.0 va néixer al 2009 per reivindicar i protegir el patrimoni industrial del barri del Rec d’Igualada. Segueix encara defensant el valor patrimonial del barri i el gran potencial que té, i cada edició es transforma en l’escenari més peculiar, vinculat a la moda. Rec.0 transforma, dos cops l’any, les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols 4 dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri. Rec.0 s’ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, i s’ha consolidat com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un gran esdeveniment que cada edició rep al voltant de 100.000 visitants.
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