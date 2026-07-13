Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pont de FerroIncendi Aiguamúrcia i QuerolSallentMort GandesaXevi PujolFestival Camins
instagramlinkedin

El Rec.0 escalfa motors per a una nova edició del 4 al 7 de novembre

El festival obre la convocatòria per a marques i creadors mentre prepara quatre dies de pop-up stores, activitats gratuïtes i una oferta gastronòmica amb una quarantena d'espais

El Rec.0 escalfa motors per a una nova edició del 4 al 7 de novembre

El Rec.0 escalfa motors per a una nova edició del 4 al 7 de novembre / El Rec.0

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Igualada

El festival del Rec.0 es prepara per tornar a convertir-se en l'epicentre de la moda amb la venda especial d’estocs i nous formats de retail. Del 4 al 7 de novembre, el barri del Rec d’Igualada tornarà a transformar-se en un gran circuit urbà ple de moda, gastronomia i cultura. A més, el Rec.0 ha obert convocatòria de marques de moda, artesans i dissenyadors emergents que vulguin vendre els seus estocs.

La proposta s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles del calendari comercial i cultural tan per a marques de moda i visitants d’arreu del territori. Durant quatre dies, el barri del Rec reunirà tant grans firmes internacionals com Adidas, Levi's, Munich, Pepe Jeans, BUFF o Häglofs, com marques catalanes de referència, entre les quals Brownie, Sita Murt, Punto Blanco o Textura, així com dissenyadors emergents, artesania i projectes de moda sostenible.

Per les marques de moda, artesans i dissenyadors emergents que vulguin ser al Rec per vendre els seus estocs. Cal posar-se en contacte amb el festival escrivint a info@recstores.com.

El Rec.0 oferirà també una àmplia programació cultural amb concerts, DJs, visites guiades, taules rodones, tallers, dansa, entre d'altres; totes les activitats seran gratuïtes. I també una gran festa gastronòmica de menjar de carrer amb una quarantena de punts gastronòmics. Els pop-up restaurants i food trucks del Rec.0 oferiran propostes de cuina de proximitat, variada i per a tots els gustos.

Notícies relacionades

El festival

El REC.0 va néixer al 2009 per reivindicar i protegir el patrimoni industrial del barri del Rec d’Igualada. Segueix encara defensant el valor patrimonial del barri i el gran potencial que té, i cada edició es transforma en l’escenari més peculiar, vinculat a la moda. Rec.0 transforma, dos cops l’any, les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols 4 dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri. Rec.0 s’ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, i s’ha consolidat com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un gran esdeveniment que cada edició rep al voltant de 100.000 visitants.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
  2. Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
  3. Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
  4. Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
  5. El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
  6. Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig
  7. Joan Dausà emociona i diverteix en un Camins que s'estrena a Manresa amb pas ferm
  8. De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma

El Rec.0 escalfa motors per a una nova edició del 4 al 7 de novembre

El Rec.0 escalfa motors per a una nova edició del 4 al 7 de novembre

Ni el risc extrem d'incendi els atura: denunciats per fer una costellada a la Ribera Salada

Ni el risc extrem d'incendi els atura: denunciats per fer una costellada a la Ribera Salada

La fiscal retira l'acusació contra Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut per la vacunació de policies i guàrdies civils

La fiscal retira l'acusació contra Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut per la vacunació de policies i guàrdies civils

Els 19 anys de Lamine Yamal: el seu gran partit al Mundial encara ha d'arribar

Els 19 anys de Lamine Yamal: el seu gran partit al Mundial encara ha d'arribar

Projecte solidari del bisbat de Solsona: una segona vida al Congo pels calzes en desús

Projecte solidari del bisbat de Solsona: una segona vida al Congo pels calzes en desús

Detinguts per abocar a Sant Esteve Sesrovires 46.000 kg de deixalles franceses entrades il·legalment

Detinguts per abocar a Sant Esteve Sesrovires 46.000 kg de deixalles franceses entrades il·legalment

Detinguts per soterrar a Sant Esteve Sesrovires 46.000 kg de deixalles franceses

Catalunya reactiva els avisos per altes temperatures i nits càlides davant la tercera onada de calor de l’estiu

Catalunya reactiva els avisos per altes temperatures i nits càlides davant la tercera onada de calor de l’estiu
Tracking Pixel Contents