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El CAP Igualada Nord impulsa una jornada gratuïta per fomentar el benestar emocional

Les sessions, al Centre Cívic Nord d'Igualada, estaran obertes a tota la ciutadania i tractaran l'autoestima i l'impacte de l'estrès en la salut física i emocional

CAP Igualada Nord

CAP Igualada Nord / Consorci Sanitari de l'Anoia

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Regió7

Igualada

El Centre cívic Nord d'Igualada rebrà el dimecres 22 de juliol una sessió doble de xarrades obertes a la ciutadania. Organitzades pel CAP Igualada Nord, l'objectiu és promoure el benestar emocional i oferir eines pràctiques per afrontar situacions del dia a dia.

Les xarrades aniran a càrrec de la psicòloga referent de benestar emocional del CAP Igualada Nord, Sílvia Soler, i seran gratuïtes i sense necessitat d'inscripció prèvia. Aquestes, formen part de les accions de promoció de la salut i benestar emocional impulsades des de l’atenció primària del Consorci Sanitari de l’Anoia.

La primera xerrada, titulada “Autoestima: una mirada més amable cap a tu”, tindrà lloc de 16 a 17:30 hores. La sessió proposa un espai per reflexionar sobre com ens tractem i què és important per nosaltres. També s’hi parlarà d’autoestima, autocompassió i valors personals com a eines per afavorir el benestar emocional.

La segona xerrada, “Estrès i salut: com ens afecta en el dia a dia?”, es farà de 18 a 19:30 hores. En aquesta sessió s’abordarà què és l’estrès, com pot afectar la salut física i emocional i quines estratègies es poden incorporar per afrontar-lo en el dia a dia.

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Les persones interessades poden assistir a una de les dues xerrades o participar en totes dues.

Xerrades sobre autoestima i estrès al Centre Cívic Nord

Xerrades sobre autoestima i estrès al Centre Cívic Nord / Consorci Sanitari de l'Anoia

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El CAP Igualada Nord impulsa una jornada gratuïta per fomentar el benestar emocional

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