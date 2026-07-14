Un incendi crema a Rubió, prop de la frontera amb la comarca del Bages
L'avís s'ha donat a les 16.27 h a la zona de l'ermita de Can Maçana
38 dotacions dels Bombers, i 10 mitjans aeris, incloent un hidroavió del Ministeri que arribarà en breu, treballen en un incendi que s'ha declarat a la zona de Can Maçana, al terme de Rubió (Anoia). Les ADF de la zona també s'han dirigit cap al lloc de l'incendi.
L'avís s'ha donat poc abans de dos quarts de 5 de la tarda. Les ADF de la Federació d'ADF de l'Anoia i de la Federació d'ADF Bages-Moianès també participen en el dispositiu d'emergència desplegat a la zona i demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona i que segueixi les indicacions dels serveis d'emergència per facilitar les tasques d'extinció. Els Bombers traballen ara atacant el flanc dret de l'incendi, per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. mentre tractors de la zona treballen el cap.
El foc s'ha declarat en una zona forestal amb taca agrícola, amb la major part del terreny de difícil accés. La columna de fum és visible des de diferents indrets, cosa que fa que sembli que cremi al terme proper de Castellfollit del Boix. de fet, la zona on s'ha originat el foc, a Maçana, no es troba lluny de Grevalosa.
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