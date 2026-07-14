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Un incendi crema a Rubió, prop de la frontera amb la comarca del Bages

L'avís s'ha donat a les 16.27 h a la zona de l'ermita de Can Maçana

L'incendi de Rubió desplega una gran columna de fum

L'incendi de Rubió desplega una gran columna de fum / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

38 dotacions dels Bombers, i 10 mitjans aeris, incloent un hidroavió del Ministeri que arribarà en breu, treballen en un incendi que s'ha declarat a la zona de Can Maçana, al terme de Rubió (Anoia). Les ADF de la zona també s'han dirigit cap al lloc de l'incendi.

L'avís s'ha donat poc abans de dos quarts de 5 de la tarda. Les ADF de la Federació d'ADF de l'Anoia i de la Federació d'ADF Bages-Moianès també participen en el dispositiu d'emergència desplegat a la zona i demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona i que segueixi les indicacions dels serveis d'emergència per facilitar les tasques d'extinció. Els Bombers traballen ara atacant el flanc dret de l'incendi, per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. mentre tractors de la zona treballen el cap.

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