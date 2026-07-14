La música torna a conquerir els balcons dels Prats de Rei
El Festival Música als Balcons reunirà artistes locals i internacionals amb una Passejada Musical gratuïta i els concerts de Judit Neddermann i Macaco, que ja han exhaurit les entrades
Regió7
El Festival Música als Balcons de Prats de Rei ja ho té tot a punt per viure una nova edició pena de música, cultura i patrimoni als carrers i places del municipi. El divendres 17 i dissabte 18 de juliol l'esdeveniment cultural reunirà artistes de reconegut prestigi amb músics locals i internacionals en una proposta que aposta per la proximitat entre creadors i públic.
La cita, consolidada com una de les iniciatives més singulars de la comarca, arribarà aquest divendres 17 de juliol a les 20 h amb la tradicional Passejada Musical, una activitat gratuïta que transformarà els balcons, places i racons del nucli antic en petits escenaris plens de música en directe.
La Passejada Musical reunirà una destacada representació de músics i cantants procedents de diversos països i també del mateix municipi.
A banda de la participació destacada d'Humana Sound System, format per Natxo Tarrés i Roger Farré, el públic podrà gaudir de les actuacions de Magadalini i Rafinha, que aportaran la seva fusió de sons mediterranis i brasilers; del duet pradenc La Clau, format per Isabel Gallego i Guillem Duocastella, acompanyats en aquesta ocasió per la cantant Friedericke; de les cantants neerlandeses Ellen Pieterse i Marjan Linnenbank; del pianista Robert Jan Vermeulen, amb el contrapunt musical del contrabaixista pradenc Edu Medina; dels també residents als Prats de Rei Juan Andrés Ospina i Sofia Ribeiro; i dels músics colombians Nicolás Ospina i Juan Pablo Balcázar.
Tots ells convertiran balcons, places i racons del nucli antic en escenaris efímers que faran dialogar estils, cultures i sensibilitats diverses, oferint una experiència artística única en un entorn patrimonial excepcional.
Judit Neddermann i Macaco, caps de cartell de dissabte
El festival continuarà dissabte 18 de juliol amb una jornada que començarà amb l'activitat participativa Circle Singing a l'Església Mare de Déu del Portal, conduïda per Sofia Ribeiro i Juan Andrés Ospina.
A la nit, la Plaça Major es convertirà en l'escenari principal del festival amb les actuacions de Judit Neddermann, acompanyada pel guitarrista Dario Barroso, i de Macaco, que oferirà un concert acústic i de proximitat especialment pensat per a aquesta cita.
Aquests són els únics espectacles de pagament del festival. L'entrada té un preu de 20 euros i inclou una copa de vi i dues tapes de Singulars. Les entrades ja estan exhaurides.
Música, patrimoni i gastronomia
A més de la programació musical, el Festival Música als Balcons comptarà amb servei de gastronomia de proximitat i food trucks, reforçant una proposta que combina cultura, patrimoni, espai públic i experiències compartides.
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