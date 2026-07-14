Rubió aconsegueix una nova subvenció de gairebé 589.000 euros per continuar el desplegament de la fibra òptica
L'ajut permet impulsar la segona fase d'un projecte de més de 2 milions d'euros i se suma als més de 432.000 euros concedits pel PUOSC 2025-2029
Regió7
L’Ajuntament de Rubió continua avançant en el seu compromís de fer arribar la fibra òptica a tots els nuclis i habitatges del municipi. El municipi ha obtingut una nova subvenció de prop de 588.933 euros per a la segona fase del projecte, que se suma als més de 432.000 euros concedits anteriorment en el marc del Programa Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029
La nova actuació té l’objectiu de garantir una connectivitat de qualitat a tot el territori i reduir la bretxa digital entre les zones urbanes i rurals. Aquesta, forma part d’un projecte global que contempla el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi de Rubió i que té un cost estimat superior als 2 milions d’euros.
L’Ajuntament destaca la importància d’aquest desplegament per garantir la igualtat d’oportunitats entre el món rural i l’urbà, facilitar l’accés als serveis digitals, impulsar el teletreball, reforçar la competitivitat de les activitats econòmiques locals i contribuir a fixar població al territori.
Malgrat els importants ajuts obtinguts fins ara, el govern municipal continuarà treballant i presentant-se a noves convocatòries de subvencions per poder fer front al conjunt de la inversió necessària i culminar el desplegament integral de la fibra òptica a tot el municipi.
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