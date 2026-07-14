Vilanova del Camí posa en marxa aquest estiu les millores del projecte Municipis per un estiu enriquit
La participació en el projecte pilot impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Aliança Educació 360 ha permès reorganitzar les activitats, unificar-ne la informació i millorar l'accés de les famílies
Regió7
Vilanova del Camí es prepara per posar en funcionament aquest estiu el projecte pilot Municipis per un estiu enriquit. La iniciativa és promoguda per la Diputació de Barcelona i l'Aliança Educació 360 amb l'objectiu de millorar i reforçar les oportunitats educatives d’infants i adolescents durant les vacances d’estiu. Concretament, hi participen vuit ajuntaments de la província de Barcelona, els quals han fet aquest dilluns la setena trobada del projecte, centrada en l’avaluació dels programes que posaran en marxa.
Els municipis participants en el projecte pilot Municipis per un estiu enriquit arriben a l’estiu, després d’un any de treball conjunt, amb propostes d’accions pròpies i adaptades a les seves realitats territorials. La voluntat és que el període estiuenc no sigui una font de desequilibris i desigualtats sinó que representi un espai d’estimulació i de valor afegit per a tothom. L’avaluació permet disposar d’indicadors sobre l’assoliment dels objectius i obtenir informació per introduir millores.
Els reptes són comuns a tots els governs locals implicats en el projecte, i les estratègies se centren a millorar i ampliar l’accessibilitat econòmica a les activitats d’estiu; diversificar i eixamplar la cobertura territorial i temporal de l’oferta a partir de la implicació d’infants, adolescents i famílies; elaborar catàlegs d’ofertes únics i compartits; construir xarxes de prescripció educativa de les activitats d’estiu; fer arribar l’oferta als col·lectius que menys la coneixen; formar i empoderar els equips professionals responsables de les activitats educatives d’estiu, reforçar la inclusivitat i incloure millores en les clàusules dels plecs de contractació pública dels serveis educatius d’estiu.
A Vilanova del Camí la creació d’una taula de coordinació entre diferents departaments municipals i agents educatius ha permès reorganitzar tota l’oferta estival sota una mirada més global i compartida. El municipi unifica la informació en un document únic, reforça l’acompanyament presencial a les famílies i té en compte la veu d’infants i adolescents en el disseny de noves activitats, a més de reforçar els sistemes de suport a necessitats educatives específiques.
A més dels vuit municipis de les comarques barcelonines (Bigues i Riells del Fai, Montornès del Vallès, Barberà del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Centelles, Manlleu, Vilanova del Camí i Sant Boi de Llobregat) també hi participen Girona, Palafrugell, Tarragona i La Sénia. El programa es tancarà al desembre d’enguany, amb un recull dels aprenentatges i les millores per poder transferir-los i replicar-los a altres municipis.
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