El Consorci Sanitari de l’Anoia nomena la Dra. Cristina Pont cap d’Oftalmologia
Nomenada cap d'Oftalmologia aquest 15 de juliol, l’especialista compta amb experiència en retina mèdica, cirurgia de cataractes i oculoplàstia
Regió7
La Dra. Cristina Pont serà la nova cap del servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari d'Igualada. Així ho ha anunciat el Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) aquest dimecres 15 de juliol. La Dra. Pont es va incorporar a l'equip de l'hospital igualadí el maig de 2025.
Natural de Sant Guim de Freixenet (Segarra), Cristina Pont va arribar al CSA després d'haver exercit com a metge adjunta en altres institucions, com l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i el Consorci Sanitari Alt Penedès – Garraf.
És graduada en Medicina per la Universitat de Lleida i va completar la seva formació MIR en Oftalmologia a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Al llarg de la seva trajectòria professional s’ha especialitzat en diferents àmbits de l’oftalmologia. Ha cursat formació de postgrau en oculoplàstia i en cirurgia de cristal·lí, i està subespecialitzada en retina mèdica i cirurgia de cataractes. També és autora i coautora de diverses publicacions internacionals, i ha participat en cursos i congressos d’oftalmologia.
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