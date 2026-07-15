La Festa Major d'Igualada estrena imatge, presenta la primera figureta del Tonet i suma noves propostes per a tota la ciutat
Del 17 al 24 d'agost, la capital de l'Anoia viurà una edició amb més activitats, nous espais, concerts amb escenari cobert i un reforç de les mesures d'accessibilitat i seguretat
Regió7
La Festa Major d'Igualada arriba carregada de novetats. Enguany, hi trobem la presentació de la nova i primera figura d'Igualada, el Tonet, en format de goma. A més, introdueix una nova imatge gràfica creada per Jana Pol, guanyadora de l'Escola Municipal d'Art i Disseny La Gaspar. Del 17 al 24 d'agost amb una programació àmplia per a tots els públics, combinarà cultura popular, música, teatre, activitats familiars, esports i propostes participatives.
La Festa Major oferirà 133 activitats, entre les quals destaquen 49 concerts, 26 activitats d'imatgeria festiva i itinerants (16 d’elles amb el foc com a protagonista), 17 competicions esportives, 10 activitats familiars, 9 propostes gastronòmiques, 6 obres de teatre, 6 visites guiades, 5 presentacions i xerrades, 3 exposicions i 2 projeccions de cinema documental, a més de la tradicional fira i les atraccions.
Entre les novetats destacades es troba la celebració del 25è aniversari del Tonet, el dimarts 18; una activitat de jocs de taula adreçada a les famílies, organitzada per l'associació Punt de Partida, el dimecres 19; una doble sessió de Cinema sota les Estrelles, el dijous 20; la sessió de DJ MIMUS, també dijous a la nit; el retorn de la Vesprada Musical de la Banda de Música d'Igualada, el divendres 21; la nit FEMiNIT, protagonitzada íntegrament per artistes femenines, el dissabte 22; el trasllat del festival Igualada Rock City a l'amfiteatre de les Comes, també dissabte; i un Tardeig Flaixbac adreçat al públic més jove, el diumenge 23. A més, enguany els concerts del Parc Central comptaran amb un escenari cobert, que permetrà garantir-ne la celebració independentment de les condicions meteorològiques.
Altrament, la Festa Major continua apostant per una celebració més accessible i segura. Diverses activitats i concerts disposaran d'espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i es reforçarà el dispositiu de seguretat amb els Punts Liles, els agents de salut, el bus nocturn, el dispositiu de Creu Roja, un increment de la presència dels cossos de seguretat i, com a novetat, la incorporació d'un dron que ja estarà operatiu durant aquesta Festa Major.
Finalment, la Fira d'Igualada serà enguany l'entitat portadora de la Festa Major, un reconeixement a la seva trajectòria i vinculació amb la ciutat.
El Tonet
La nova figura del Tonet, en format goma, és una reproducció a escala, destinada al joc infantil o al col·leccionisme. Van ser popularitzades als anys vuitanta en veure l'interès creixent dels infants per la cultura popular. Aquestes figures reproduïen tant gegants com capgrossos, dracs, àligues i altres elements del bestiari festiu. Es podrà adquirir al Museu de la Pell a partir del dimarts 18 d’agost de la Festa Major i, de manera excepcional, també es vendrà el dilluns 17 d’agost durant el Tast d'Imatgeria a la paradeta de Dessota. Es tracta d'una peça elaborada artesanalment i feta completament a mà, fet que converteix cada exemplar en únic. Té un preu de 35 euros. A més, ja s'està treballant en la propera figura, que serà la de la Conxita i es presentarà l'any vinent.
Tiquets gratuïts i entrades als espectacles
Per assistir a les visites guiades Donasses i homenots d’Igualada, als Contes de Festa Major i als espectacles programats al Teatre Municipal Ateneu, caldrà reservar entrada prèviament a través de www.tiquetsigualada.cat o a les taquilles habilitades. Les entrades es posaran a la venda el dissabte 25 de juliol a les 11 h. La taquilla del Teatre Municipal Ateneu obrirà una hora abans de cada espectacle i també el dijous 21 d’agost, d’11 a 13 h, al vestíbul de l’Ateneu Igualadí. La taquilla del Punt d’Informació Cultural (c. Garcia Fossas, 2) obrirà en horari especial de Festa Major: de dilluns a dijous, de 18 a 20 h; divendres, de 17.30 a 20.30 h; dissabte, d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h; i diumenge, d’11 a 14 h i de 18 a 20 h. Romandrà tancada de l’1 al 15 d’agost i també el dilluns 24 d’agost. Pel que fa al Teatre de l’Aurora, les entrades es podran adquirir a través de la seva pàgina web i a la taquilla del teatre una hora abans de cada funció.
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