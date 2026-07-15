El nou pla d'asfaltatge d'Igualada inicia amb un pressupost de 500.000 euros
La campanya renovarà prop de 28.000 metres quadrats de carrers i espais públics per millorar la seguretat i la mobilitat al municipi
Regió7
El nou pla d'asfaltatge 2026 de l'Ajuntament d'Igualada es posa en marxa amb un pressupost de 500.000 euros. La campanya de millora de la via pública renovarà i millorarà el ferm d'una superfície de 27.883,75 metres quadrats de carrers i espais públics del municipi per garantir una mobilitat més segura i fluida.
Les primeres actuacions de maquinària ja han començat al carrer de les Comes i a la carretera de Manresa. Un cop enllestits aquests trams, les tasques d’asfaltatge continuaran de manera progressiva per altres punts de la xarxa viària local com són l’Avinguda de Barcelona i el Carrer Lleida.
Entre les zones on s'actuarà aviat destaquen també el carrer de Sant Carles o la millora de l'aparcament del camp de futbol de Can Masarnau.
Amb aquesta inversió, l'Ajuntament manté l'espai públic, prioritzant aquells punts que presentaven un major desgast pel pas del temps i l'ús diari. Durant l'execució dels treballs es podran produir talls de trànsit puntuals i desviaments que estaran degudament senyalitzats per minimitzar les molèsties als veïns i conductors.
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