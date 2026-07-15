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Passa a disposició judicial un home d'Igualada acusat d'agressió sexual dins d'un autobús

L'acusat tenia una denúncia anterior per masturbar-se també dins d'un autobús

Un bus exprés parat a l'estació d'Igualada

Un bus exprés parat a l'estació d'Igualada / Arxiu / Jordi Cuadras

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han posat avui dimecres a disposició judicial un home de 34 anys a Igualada com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual. L'acusat dels fets va ser detingut aquest dilluns després que fos denunciat per una passatgera que deia haver patit tocaments.

Tot va començar el 10 de juliol passat, quan la Policia Local d'Abrera va intervenir arran de l'avís d'una passatgera d'un autobús de la línia Barcelona-Igualada, que denunciava que un home s'estava masturbant durant el trajecte. Els agents van identificar el presumpte autor i li van tramitar una denúncia administrativa per exhibicionisme. Però quan es van publicar aquests fets, una altra dona, aquest cop veïna d'Igualada, es va decidir a formalitzar una denúncia per uns fets que hauria patit el 21 de juny de 2026 en un autobús de la mateixa línia Barcelona-Igualada. En aquella ocasió, però, els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'agressió sexual.

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Coneixedors dels dos fets, i després de diverses gestions, els Mossos d'Esquadra van determinar que el presumpte autor dels dos incidents era la mateixa persona. Per aquest motiu, el van detenir ahir dilluns, i aquest migdia ha estat posat a disposició del Jutjat d'Igualada.

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