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La Torre de Claramunt queda fora del manifest per reclamar canvis en el PLATER

L'Alternativa-ERC critica que l'equip de govern (JuntsxLaTorre) i el PSC hagin votat en contra d'una iniciativa, ja avalada per prop de 270 municipis catalans, que reclama més participació dels ajuntaments en la planificació de les energies renovables

L'ajuntament de la Torre de Claramunt

L'ajuntament de la Torre de Claramunt / Arxiu

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Regió7

La Torre de Claramunt

La Torre de Claramunt no s'afegirà al manifest impulsat per centenars d'ajuntaments catalans demanant a la Generalitat aturar la tramitació de l'actual proposta del PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables) i reformular-la amb una participació real del territori. En el ple celebrat al municipi, els vots contraris de l'equip de govern (JUNTSXLATORRE) i el PSC han contribuït a no formar-hi part, una decisió que l'Alternativa-ERC ha criticat.

Actualment, prop de 270 municipis de Catalunya, entre ells 24 de la comarca de l'Anoia, s'han sumat a aquesta iniciativa. Des de Som l'Alternativa-ERC declaren que el manifest no és un posicionament contra les energies renovables "els municipis signants comparteixen la necessitat d'accelerar la transició energètica i assolir els objectius de descarbonització" i continuen "el que es qüestiona és el model plantejat per la Generalitat: un model que consideren elaborat sense una participació efectiva dels ajuntaments i del territori, i que pot comportar impactes molt importants sobre espais agrícoles, forestals, naturals i paisatgístics".

A més, el grup polític reivindica que "la Torre de Claramunt és un dels municipis que podria veure's especialment afectat per les previsions del PLATER. Per aquest motiu, considerem que l'Ajuntament hauria d'haver estat al costat dels seus veïns, dels propietaris, del sector agrari i de la resta de municipis que reclamen una planificació més equilibrada i consensuada".

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Som l'Alternativa-ERC explica que continuaran defensant una transició energètica responsable, basada en les energies renovables, però també en el respecte al territori, a l'activitat agrícola, al patrimoni natural i a l'autonomia municipal. "La lluita contra el canvi climàtic no pot servir d'excusa per imposar decisions des dels despatxos sense escoltar qui viu i treballa al territori" transmeten.

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