Les flames que van envoltar completament el castell de Claramunt no li van causar ferides
El monument es mantindrà tancat al públic de manera temporal pel risc de despreniments als accessos després de l'incendi de l'Anoia
Una primera inspecció per part dels responsables del Departament de Cultura i de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, constata que l'estructura del Castell de la Pobla de Claramunt no s'ha vist afectada per l'incendi que es va iniciar el 6 de juliol i va cremar prop de 500 hectàrees de la comarca de l'Anoia. La primera valoració ha tranquil·litzat a la comissió que s'ha desplaçat a la zona el dijous 16 de juliol. Tot i això, la seva entrada romandrà temporalment prohibida a causa de l'estat en el qual es troba l'àrea.
"Prohibirem l’entrada perquè al camí per arribar al castell, des de la cadena fins al cim, poden haver-hi despreniments tant d’arbres com de pedres", declara el regidor de cultura de la Pobla de Claramunt, Francesc Jacomet.
El regidor ha comunicat que encara no hi ha una previsió de quan podrà obrir-se al públic, però que comptaran amb el suport de la Diputació de Barcelona per la seva reobertura. "Encara han d'anar els tècnics a mirar-ho, s'ha de demanar pressupost i tot és complex", diu.
Les imatges impactants que van sorgir del foc avançant per la zona van generar una gran inquietud als veïns de la població. Així i tot, els comentaris que asseguraven que les flames havien arribat a la fortalesa es van acabar desmentint.
El Castell de la Pobla de Claramunt és un dels elements patrimonials més destacats de l’Anoia i l'any passat va rebre prop de 4.000 visitants. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l’Ajuntament de la Pobla esperen poder reobrir-lo tan aviat com es pugui i amb totes les condicions de seguretat exigibles.
Les afectacions que va provocar l'incendi de la comarca de l'Anoia es van concentrar en edificacions i habitatges a la Pobla de Claramunt i al barri de les Garrigues, així com al polígon industrial Plans d'Arau. En total, van resultar afectades vuit naus industrials: dues amb afectació total, tres amb afectació parcial i tres amb afectació lleu, dues d'aquestes per fum. També van quedar afectats 3 camions i altres vehicles. Al barri de les Garrigues van detectar 6 edificacions amb afectacions de diversa consideració.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial