La Coll@nada 2026 reivindica el comerç de proximitat amb el lema "Obrim per vacances!"
La Festa Major Alternativa d'Igualada celebrarà una nova edició amb més entitats participants, música emergent, noves activitats i un homenatge als comerços de proximitat
Regió7
La Coll@nada "obra per vacances". Sota aquest lema, la Festa Major Alternativa (FMA) d'Igualada torna reivindicant el paper dels comerços i negocis de barri en la vida de la ciutat. Del 16 al 24 d’agost els carrers i les places de la ciutat acolliran una programació diversa, participativa i pensada per a totes les edats.
Enguany, l'elecció de l'eslògan "Obrim per vacances!", no només fa referència al comerç de proximitat, sinó que també a les desenes de persones que treballen voluntàriament durant mesos per preparar les activitats, buscar recursos, coordinar les entitats, contactar amb artistes i tramitar els permisos necessaris.
La Coll@nada obre portes, espais, cultura i participació amb cultura popular, concerts, activitats familiars, àpats, tornejos, espais de debat i propostes impulsades per entitats i col·lectius locals.
El Llaminer de Cal Pal
La imatge d’aquesta edició és obra de l’estudi igualadí Quartada, que enguany celebra deu anys de trajectòria. La proposta gràfica té com a protagonista el Llaminer de Cal Pla i trasllada a l’univers visual de la Coll@nada el lema "Obrim per vacances!".
El cartell recupera l’imaginari del comerç de barri i el vincula amb una festa que reivindica els carrers com a espais de trobada, convivència i participació col·lectiva.
Aquesta aposta pel comerç local es reforçarà amb la campanya "Aquest comerç fa possible la Coll@nada". Més d’una vintena d’establiments de la ciutat col·laboren amb la Festa Major Alternativa i que comparteixen el compromís amb una ciutat viva, un comerç de proximitat fort i una cultura construïda des de la comunitat.
Noves entitats col·laboren amb la festa
Amb l'objectiu d'ampliar la participació i reflectir millor la diversitat social i cultural d'Igualada, s'han incorporat a la festa noves entitats i col·lectius.
Latidos Colombianos participarà per primera vegada en la Coll@nada amb una proposta que vol fer visible que les persones migrades també formen part de la Festa Major. També s’incorpora la nova associació Mare Meva, que impulsarà la Plaça Petita. Serà un nou espai tranquil i adaptat per a famílies amb nadons i infants petits. La iniciativa ampliarà l’oferta familiar de la Coll@nada per fer una festa intergeneracional.
A més, s'incorporarà també a la programació un concurs de truites impulsat per Orgull Anoia, un bingo musical solidari en benefici de Som TEA i un taller familiar de fang, a càrrec de Laia Borràs.
Entre altres activitats destacades hi ha la recuperació del mític camionet de la festa, coincidint amb el desè aniversari del concert sobre rodes de Bad Gyal.
Una altra de les novetats serà la Bestiesa, la cervesa artesana de la Coll@nada. La beguda s’ha elaborat íntegrament a Igualada, a l’obrador d’Els Minairons, i neix amb la voluntat d’enfortir els vincles de la festa amb el territori i els productors locals.
Propostes de quilòmetre zero
En l’àmbit musical, la Coll@nada mantindrà l’aposta pels grups emergents i les propostes locals. Inclourà les actuacions de Vici Maurici, Glosa Càustica, El Pa de Cada Dia, Projecte Flux, Groggy Rude i Punkxada. Els concerts es completaran amb sessions de punxadiscos locals, que allargaran la festa durant les nits de la Festa Major.
Festa popular autogestionada
La FMA reivindica una manera diferent d’entendre la festa i la ciutat. "La cultura és una eina de transformació i els carrers són espais de trobada. Aquest model és possible gràcies al treball voluntari de desenes de persones i a la implicació d’entitats, artistes, comerços i col·lectius que contribueixen a construir una programació oberta a tota la ciutat" transmeten.
Tota la programació ja es pot consultar a www.lacollanada.cat i pròximament als perfils de la Coll@nada a les xarxes socials.
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