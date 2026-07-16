Jorba convida veïns i visitants a gaudir d'una Festa Major participativa i arrelada al poble
El programa, que s'allargarà del 18 al 27 de juliol, combina actes tradicionals amb activitats esportives, culturals, musicals i gastronòmiques
Regió7
L'Ajuntament de Jorba presenta una programació de Festa Major que combina actes tradicionals amb novetats i activitats per a tots els públics. El municipi ja ho té tot a punt per celebrar la festivitat que tindrà lloc del 18 al 27 de juliol. L'ampli programa està pensat perquè veïns i visitants gaudeixin de deu dies plens de cultura popular, música, esport, gastronomia i propostes familiars.
El tret de sortida arribarà el dissabte 18 de juliol amb una exhibició de jiu-jitsu, seguida del concert del grup de versions Dispersia, mentre que l'endemà diumenge es disputarà la 12a Tirada de Bitlles Catalanes Memorial Èlia Badia Casas i es durà a terme el tradicional salt solidari del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple.
Dijous 23 de juliol es reprendrà l'activitat de la Festa Major amb el cinema i el remulla't a la fresca. La jornada de divendres 24 de juliol, arrencarà amb la cercavila dels Capgrossos de Jorba, seguida de la botifarrada popular, el ball de Festa Major amb l'Orquestra Mitjanit i la Nit Jove amb DJ Roca a la piscina municipal.
El dissabte 25, diada de Sant Jaume, la programació inclourà el tradicional repic de campanes, la missa solemne, l'actuació de la Banda de Música d'Igualada i una nova sessió musical amb DJ Roca. També es disputarà el Campionat de Truc i el 4x4 de waterpolo, activitats obertes a tothom.
La gastronomia també tindrà un paper destacat durant la Festa Major amb la celebració del 3r Concurs de Tapes i un tast gastronòmic organitzat pel Col·lectiu Eixarcolant i el Parc Agrari de la Conca d'Òdena. A més, diumenge hi haurà activitats infantils amb "Lo Cigronet" i una gelatada popular, una exposició permanent de quadres dedicats a Jorba de l'artista Isabel Fargues i un partit de futbol entre la Unió Esportiva Jorba i el Ribera d'Ondara.
La cloenda arribarà el dilluns 27 de juliol amb inflables a la piscina municipal i la final del torneig Futbol 7.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial