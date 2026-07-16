Personal de l'hospital d'Igualada denuncia les cues a Urgències i demana que s'hi posi remei
La direcció de centra sanitari té previst ampliar l'espai amb una inversió de 15 milions i tracta la situació actual i de futur en una comissió específica
El Col·lectiu en lluita CSA ha fet una carta oberta a la ciutadania d'Igualada i comarca en què li demana que s'organitzi "per dir prou" a "la situació de col·lapse" permanent que pateix l'Hospital Universitari d'Igualada i, especialment, el servei d'urgències. El Col·lectiu en lluita CSA és un sindicat minoritari en el comitè d'empresa del centre assistencial. Demanen a la ciutadania que s'organitzi i es queixi, i asseguren que els professionals "arriba un punt que ja no sabem què més podem fer per ajudar els pacients".
El col·lectiu, que va sorgir arran de la situació que es vivia mesos després de la covid, havia mantingut un posicionament més discret des de l'arribada de la nova direcció, però ara assegura que "la realitat és que no tenim prou mans". I afegeix que "la gestió de personal no ens ajuda, falten professionals i falta espai". Retreu a la direcció del centre que "s'ha prioritzat obres que no eren les més necessàries, mentre s'ha deixat de banda el principal punt d'entrada i cor de l'hospital: el Servei d'Urgències".
La direcció del centre, per la seva part, ha explicat que "aquest mes de juliol ja es van iniciar les reunions del grup de treball d’Urgències, amb l’objectiu de revisar l’organització i el model assistencial del servei per adaptar-los a les necessitats actuals de la població, i així poder començar a emprendre accions de millora tant a curt, com a mitjà i llarg termini". Ha causat estranyesa la carta pública a la direcció. La resta de sindicats representats al comitè no s'han sumat, fins ara, a la queixa.
L'hospital ha d'afrontar en els mesos vinents la reorganització dels espais d'Urgències, justament. En aquest sentit, expliquen que "la revisió organitzativa ja formava part del projecte de transformació dels espais d'Urgències". "Tal com estava previst en el Pla d’inversions en infraestructures 2024-2028, abans que finalitzi l’any es publicarà la licitació de les obres de reforma del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari d’Igualada. La intervenció, amb una inversió prevista de 15 milions d’euros, permetrà ampliar i reorganitzar els espais i adequar-los al nou model assistencial i a les necessitats tant de les persones ateses, com dels professionals", asseguren.
Aquest grup de professionals assegura que el treball per a la millora de l'atenció als pacients per part dels professionals "cada dia". Però, afegeixen, que "tenim pocs professionals a peu de llit", "estem esgotats" i "no podem deixar d'atendre les persones".
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