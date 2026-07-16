El PSC d'Igualada fa que la neteja s'apliqui en la mateixa mesura a tots els barris de la ciutat
El portaveu socialista, Jordi Cuadras, afirma la manca de majoria del govern de Junts va permetre que la seva proposta prosperés
Regió7
Jordi Cuadras, portaveu del grup socialista a Igualada, ha explicat que el seu grup municipal ha impulsat la creació de la nova Unitat de Neteja Barris a Fons, que es posarà en marxa el mes de setembre. Es tracta de la mesura que el grup socialista ha aconseguit impulsar dins el nou contracte de neteja i recollida d’escombraries que l’Ajuntament. Fins ara, el contracte preveia neteges en profunditat, només, en alguns carrers del centre de la ciutat amb mètodes com, per exemple, l’aigua a pressió. Amb la proposta del grup socialista aquestes neteges s’ampliaran a tots els barris d’Igualada.
El cap de l’oposició, Jordi Cuadras, afirma que amb la nova Unitat de Neteja Barris a Fons “farem que tots els barris d’Igualada siguin de primera, equilibrarem la ciutat i que les condicions de neteja siguin iguals a tots els barris de la nostra ciutat. Per això, amb la proposta que hem aconseguit impulsar es faran neteges especials i en profunditat, un cop al mes, als diferents barris de la ciutat tot posant una especial atenció als carrers amb més activitat comercial i veïnal”.
Cuadras afegeix que “la neteja d’Igualada és deficient i això es nota a tots els barris de la nostra ciutat. Per això, vam condicionar el govern en minoria de Junts a impulsar la Unitat de Neteja Barris a Fons si volia tramitar el contracte de neteja i recollida d’escombraries tot fent política útil i aportant solucions als problemes de neteja que pateixen molts barris. Per primera vegada, aquestes neteges en profunditat aniran més enllà del centre perquè Igualada és molt més que el centre”.
La regidora Montse Montaña destaca que “la neteja és una prioritat per a nosaltres perquè una ciutat neta convida al civisme i a un ús correcte de l’espai públic, tot evitant la degradació que ens aquests moments pateixen moltes zones de la nostra ciutat. És una demana que hem fet i aconseguit després d’haver escoltat els veïns i veïnes i també molts comerciants d’Igualada que lamenten la deixadesa que hi ha en molts carrers”.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial