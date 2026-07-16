Joves d'entre 13 i 17 anys participen a Calaf en un casal per descobrir els oficis del territori
El programa busca retenir talent i garantir el relleu generacional
Nia Escolà (ACN)
Una desena de joves d'entre 13 i 17 anys participen aquesta setmana en la primera edició de l'Ofici Experience, un casal impulsat per la Fundació de la Unió Empresarial de l'Anoia amb el suport de l'Ajuntament de Calaf i la Mancomunitat de l'Alta Segarra. La iniciativa busca donar a conèixer als adolescents els oficis i les oportunitats laborals del territori per tal d'evitar la fuga de talent. El casal combina tallers pràctics, visites a empreses i estades en centres de treball amb l'objectiu d'ajudar els participants a descobrir professions abans d'haver de decidir el seu futur acadèmic i professional. Les deu places disponibles es van exhaurir ràpidament i els impulsors volen donar continuïtat al projecte.
Durant cinc dies, els participants fan tallers d'infermeria, electricitat, empresa i construcció, disseny 3D i fusteria, a més de visites a companyies del territori com ReiserPack, Calaf Grup, Materials Planell i Maquinària Agrícola Solà. El programa busca oferir una aproximació pràctica a diferents sectors professionals i mostrar les oportunitats laborals que hi ha a l'Alta Segarra.
El president de la Fundació UEA, Joan Mateu, ha destacat que l'objectiu principal del casal és "despertar vocacions" entre els adolescents abans que hagin de decidir el seu itinerari formatiu. En aquest sentit, ha lamentat que molts joves coneguin les carreres universitàries, però en canvi desconeguin els oficis que hi ha darrere del teixit empresarial. "No et pot agradar una cosa que no coneixes", ha afirmat.
En la mateixa línia s'expressa la coordinadora de la Fundació UEA, Anna Marsal, per a qui el casal busca oferir una alternativa de lleure diferent durant l'estiu. "Volem generar vocacions, crear interès i demostrar que els joves poden tenir un futur laboral aquí, sense haver de marxar", ha explicat.
I la primera edició ha sigut un èxit. Es va limitar la participació a deu persones perquè es tractava d'una prova pilot, però les places "es van omplir de seguida". Ara, la voluntat és mantenir el projecte a Calaf i exportar-lo a altres municipis que hi puguin estar interessats.
Un projecte que connecta joves i empreses
De la seva banda, l'alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, ha explicat que l'objectiu és que els joves coneguin les empreses del territori i les oportunitats professionals que ofereixen. "Moltes vegades es pensa que cal marxar per trobar una sortida laboral, però aquí també hi ha empreses que necessiten talent i ofereixen oportunitats", ha assenyalat.
Mases ha remarcat que el projecte beneficia tant els participants com les empreses. "Els joves descobreixen oficis que sovint no es treballen a l'escola i les empreses poden donar a conèixer els perfils professionals que necessiten", ha dit. Per això, ha expressat la voluntat que l'Ofici Experience es consolidi i es pugui repetir anualment.
Provar coses noves
Els participants també valoren positivament l'experiència. Bru Morera, de 17 anys, assegura que, tot i tenir clar que voldria estudiar enginyeria, el casal li està permetent descobrir alternatives. "L'electricitat m'ha agradat molt i també tinc ganes de provar el disseny 3D", explica. Sabrina El Ouahabi, de 14 anys, vol estudiar Medicina, però afirma que els tallers li han servit per confirmar la seva vocació i conèixer altres professions. En la mateixa línia, Sira Guix, de 14 anys, considera que activitats com aquesta permeten "provar coses noves" abans d'haver de decidir el futur professional: "El taller d'electricitat m'ha encantat i no ho hauria imaginat mai".
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