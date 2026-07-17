La Generalitat i el Consell es comprometen a fer de l'Arxiu de l'Anoia "un servei públic de qualitat"
Representants de les dues institucions asseguren que ha de jugar un paper determinant en la preservació de la memòria històrica
E. B./Regió7
El Consell Comarcal de l'Anoia i la Generalitat de Catalunya s'han reunit aquesta setmana amb la intenció de consolidar l'Arxiu comarcal com "un servei públic de qualitat, adaptat a les necessitats de la ciutadania i dels municipis de l'Anoia". Després de la reunió, els representants de les dues institucions han indicat que ex comprometen a "continuar impulsant la millora contínua de l'Arxiu Comarcal com a equipament de referència per a la conservació de la memòria històrica i documental del territori".
El Consell Comarcal de l'Anoia i la Generalitat de Catalunya es van trobar dimecres, en una reunió de treball per fer seguiment de l'execució del pressupost i de la transferència corresponents a l'exercici 2026 de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia.
Per part de la Generalitat hi han assistit Enric Cobo, subdirector general d'Arxius i Gestió Documental; Josep Ribas, coordinador de la Xarxa d'Arxius Comarcals, i Daniel Vilarrubias, director de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. En representació del Consell Comarcal de l'Anoia hi han participat la consellera de Cultura, M. Àngels Lorés, i la gerent de l'ens comarcal, Maria Senserrich.
Durant la trobada es va fer balanç de la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, es van compartir diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'exercici 2026 i es va analitzar l'estat d'execució del pressupost i de les transferències destinades al funcionament del servei.
La reunió també va servir per reforçar la coordinació entre la Generalitat i el Consell Comarcal, dues institucions que asseguren que "treballen de manera conjunta per garantir una gestió eficient de l'Arxiu Comarcal" i que volent "assegurar la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni documental de la comarca", segons han explicat.
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