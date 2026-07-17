La Diputació presenta a Sant Martí Sesgueioles un nou programa digital per controlar la qualitat de l'aigua
La Diputació de Barcelona està fent proves del nou model a 77 municipis, amb un pressupost d'11 milions d'euros
Regió7
Sant Martí de Sesgueioles és un dels vuit municipis que han participat en la prova pilot del programa ‘DIBAigua, digitalització per a la qualitat de l’aigua’, que s’està desplegant de forma progressiva a 77 municipis de la demarcació que es gestionen a través d’una xarxa municipalitzada. La Diputació de Barcelona està provant un innovador model “claus en mà” i assumeix íntegrament la diagnosi, l’elaboració del projecte per instal·lar sensors i sistemes de telecontrol, l’execució de les obres, la publicació de dades en obert i el manteniment durant els primers cinc anys. El diputat adjunt de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Sam Núñez Amela, i l’alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, Marina Graells Adell, han mostrat aquest divendres 17 de juliol les actuacions que s’han dut a terme al municipi.
El programa DIBAigua, dotat amb un pressupost total d’11.150.000 euros, dona accés a municipis de menys de 5.000 habitants a les tecnologies digitals per millorar la qualitat de l’aigua de consum humà, la que s’utilitza per beure, cuinar, higiene personal i altres fins domèstics. Beure una aigua controlada i sanitàriament bona té un impacte positiu molt clar en la salut de les persones que viuen en aquestes poblacions. El model redueix tant la càrrega econòmica per als ajuntaments com la tècnica, ja que la Diputació de Barcelona també assumeix el pes dels tràmits administratius, simplificant la gestió.
La transformació digital de la xarxa d’abastament serveix per millorar el servei, la qualitat i la informació sobre l’aigua de consum. Els sensors capten dades sobre la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH, mentre sistemes de telecontrol permeten el seguiment a distància en temps real. D’aquesta manera, és possible reduir el temps de resposta davant incidències i es facilita la presa de decisions davant possibles alteracions en la qualitat de l’aigua.
A més a més, la normativa estableix que els municipis han de posar a disposició de la ciutadania informació accessible i actualitzada sobre el subministrament i la qualitat de l'aigua de consum. En el marc del programa, la Diputació de Barcelona ofereix aquestes dades als municipis, perquè puguin replicar-la als seus portals de transparència. L'experiència s'ha provat als ajuntaments de Tavèrnoles i el Bruc, municipis pilot en els projectes de noves dades de transparència.
Un pas més en la protecció de la salut pública
DIBAigua amplia els recursos que la corporació ja ofereix als municipis per garantir la qualitat de l'aigua de consum. El servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ofereix eines per facilitar la gestió i el control de la qualitat de l’aigua als ajuntaments a través del Catàleg de serveis. En aquesta línia, s’hi poden trobar recursos com el Control sanitari de l’aigua de consum humà, que inclou suport en la gestió i anàlisi de mostres. L’experiència i la informació acumulada ha permès fer un pas més enllà amb el programa DIBAigua, incorporant eines de digitalització una gestió més eficient, preventiva i basada en dades a l’hora de prioritzar actuacions.
La fase 0 del programa, que va comptar amb una inversió de 650.000 euros, va arrencar amb una prova pilot, que va servir per dimensionar les actuacions i acabar de definir-les. Els 8 municipis participants són Calaf (Anoia), Carme (Anoia), Fogars de la Selva (Selva), Gaià (Bages), Gisclareny (Berguedà), Sant Bartomeu del Grau (Osona), Sant Martí Sesgueioles (Anoia) i Vilalba Sasserra (Vallès Oriental).
La Diputació de Barcelona ha iniciat el desplegament progressiu a 69 municipis més, fins al 2029. Són 6 poblacions de l’Alt Penedès, 15 de l’Anoia, 2 del Bages, 1 del Baix Llobregat, 19 del Berguedà, 2 del Lluçanès, 18 d’Osona i 6 del Vallès Oriental. En global, representen un abast poblacional de més d'uns 68.000 habitants, amb una extensió territorial de 2.145,46 km2.
Un reforç als controls sanitaris
Com ha explicat el diputat adjunt de Comerç, Consum i Salut Pública, Sam Núñez Amela, "DIBAigua no substitueix els controls sanitaris que ja existeixen sinó que els reforça, els complementa i els fa més intel·ligents perquè la millor incidència és aquella que es detecta abans que arribi a produir-se". El diputat ha explicat que "DIBAigua és un clar exemple de programa proactiu i efectiu, que s'adapta a una nova realitat de canvi climàtic i sequera".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, ha destacat el pes que tenen els projectes per millorar la qualitat de l'aigua per a poblacions com la seva. "Per als municipis petits, qualsevol inversió representa un gran esforç, i iniciatives com aquesta ens permeten millorar un servei essencial com és la xarxa d’aigua", ha assenyalat. "Valorem especialment el model ‘claus en mà’, que redueix considerablement la càrrega econòmica i tècnica que hauria d’assumir l’Ajuntament", ha afegit.
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