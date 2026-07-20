Cremen diversos contenidors i una paperera a diferents carrers d'Igualada
Els punts afectats han estat el carrer d'Òdena amb Capellades, Bellprat amb Piera, el carrer de les Comes i la plaça dels Traginers
Aquesta nit han cremat diversos contenidors i una paperera a diferents punts d'Igualada. El primer ha cremat a les 00.31 hores, al carrer d'Òdena amb Capellades, pel qual s'ha necessitat una única dotació dels Bombers de la Generalitat. El segon ha estat una hora després, al carrer de Bellprat amb Piera, pel qual una dotació també ha estat suficient per apagar-lo.
A les 2.23 hores ha cremat una paperera al carrer de les Comes, que ha necessitat dues dotacions per extingir-se, i poc més de mitja hora més tard han cremat tres contenidors més a la plaça dels Traginers. Aquest últim grup ha cremat, parcialment un quart contenidor i ha afectat, també la part de darrere d'un cotxe que hi havia aparcat. Tot i l'impacte d'aquest últim, els Bombers han pogut apagar el foc amb una única dotació.
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