Els Festivals de l'Alta Segarra reuneixen 300 persones a Veciana
Per primera vegada el cicle d'estiu es va traslladar a Santa Maria de Segur on van tocar Malherba i Obeses
Regió7
Els Festivals Alta Segarra van donar aquest divendres el tret de sortida a la seva novena edició amb una primera jornada que va reunir prop de 300 persones a l'entorn de Santa Maria de Segur, al municipi de Veciana, en una vetllada que va combinar música, patrimoni, gastronomia i paisatge. La música va prendre el protagonisme amb el concert inaugural de Malherba, que va obrir la nit amb una actuació íntima i carregada de sensibilitat. Més tard, Obeses i la Cobla Jove de Berga van oferir un espectacle vibrant que va captivar el públic amb la seva fusió de rock i cobla, convertint la plaça en una gran festa i rebent una llarga ovació que va posar el punt final a una estrena de festival marcada pel gran ambient.
Quan el sol començava a pondre's sobre l'Alta Segarra, l'església de Santa Maria va obrir les portes perquè els assistents poguessin descobrir aquest espai patrimonial abans de l'inici dels concerts. Paral·lelament, el tast gastronòmic va exhaurir les places disponibles, confirmant l'interès del públic per una proposta que va més enllà de la música i posa en valor el territori.
La inauguració institucional va comptar amb la participació de l'alcalde de Veciana, Jordi Servitje, que va destacar la importància de donar vida al patrimoni i d'acostar la cultura als petits municipis, així com el paper imprescindible dels veïns i veïnes que fan possible una iniciativa d'aquestes característiques.
Per la seva banda, el president del Casino de Calaf, Jordi Mas, va agrair la implicació de totes les persones, administracions, patrocinadors i voluntaris que fan possible els Festivals Alta Segarra i va reivindicar el projecte com una aposta per apropar propostes musicals de primer nivell a espais singulars del territori, contribuint a dinamitzar els municipis rurals i a posar en valor el patrimoni de l'Alta Segarra.
Els Festivals Alta Segarra continuen a Dusfort i Rubió
La novena edició continuarà el 31 de juliol a Santa Maria de Dusfort (Calonge de Segarra) amb els concerts de Tonina i Les Karamba. El festival es clourà l'1 d'agost a Sant Martí de Maçana (Rubió) amb les actuacions de Les Arrelades amb Neus Mar i Guillem Roma i la Cobla Marinada.
Les entrades i abonaments es poden adquirir a través del nou web oficial dels Festivals Alta Segarra. El nou web recull tota la informació actualitzada del festival, la programació completa, els espais dels concerts i els accessos directes a la compra d’entrades. Les entrades individuals tenen un preu de 17 € per a socis i 20 € per al públic general. També hi ha l’opció de reservar tast gastronòmic per 15 €.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions