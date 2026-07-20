L'equip que ha impulsat el TEDxIgualada anuncia l'adeu del projecte
Els organitzadors actuals diuen que han complert amb l'objectiu inicial de donar a conèixer la ciutat
Regió7
"L’equip organitzador de TEDxIgualada ha decidit fer una pausa després de cinc anys compartint idees des del territori". Aquesta és la comunicació que el grup ha fet als que han seguit les seves activitats o hi han col·laborat. S'han celebrat cinc edicions, del 2021 al 2025, en les que hi han participat una cinquantena de ponents i les intervencions han tingut 630.000 visualitzacons a les xarxes. Els responsables de TEDxIgualada considera que els objectius inicials de donar a conèixer la ciutat i col·locar-la.
Expliquen els organitzadors que "han estat anys intensos, exigents i molt enriquidors". I afegeixen que a través d'aquesta iniciativa "hem portat a Igualada ponents i idees de primer nivell, hem fet créixer una comunitat al voltant de les idees que val la pena difondre i hem viscut moments que quedaran per sempre en la memòria del projecte".
Aquesta pausa posa fi a l’etapa actual de TEDxIgualada i de la feina feta fins ara en quedarà el testimoni fixat a les xarxes. Es mantindrà, en aquets sentit, l'espai web: https://www.tedxigualada.com i la resta de canals que han utilizat.
En un comunitat divulgat aquest dilluns, els organitzadors fan un agraïments al públic, als ponents, als patrocinadors i a les persones voluntàries.
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